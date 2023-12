Stürmerfrage beim VfL Bochum: Paciencia besser als Hofmann

Bochum In der neuen Ausgabe des VfL-Talks „Anne Castroper“ diskutieren unsere Reporter über das Spiel des VfL Bochum bei Bayer Leverkusen.

Über seine Gelbe Karte beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin regte sich Kevin Stöger auf. Es war seine fünfte und sie verhagelt ihm seinen Einsatz beim Kräftemessen seines VfL Bochum bei Bayer Leverkusen. Der derzeit besten Mannschaft der Bundesliga. Radio-Legende Günther Pohl sieht in der Sperre aber sogar einen Vorteil: „So ist Stöger in den wichtigen Heimspielen nach dem Jahreswechsel wieder dabei. Und ein Stöger ist gerade in den Heimspielen besonders wichtig“, sagt er in der neuen Ausgabe des VfL-Talks „Anne Castroper“.

Doch wer wird Stöger beim Auftritt in Leverkusen ersetzen? Wenn es nach Stefan Döring, VfL-Reporter bei Funke, geht, kommt nur ein Spieler infrage: Matus Bero. Der Slowene habe nach Ansicht des Reporters nach seiner Einwechslung gegen Union gezeigt, wo seine Qualitäten liegen. „Gegen Bayer braucht der VfL seine Aggressivität und seine Intensität, um das Mittelfeld um Florian Wirtz zu stoppen“, sagt Döring. Auch Philipp Hofmann könnte, nachdem er bereits gegen Union Berlin nicht im Kader war, erneut fehlen. Der Ersatz? Für Stefan Döring ist die Sache klar: „GoncaloPaciencia ist der deutlich agilere und torgefährlichere Stürmer gegenüber Hofmann. Bei den wenigen Möglichkeiten, die du gegen Leverkusen bekommst, bringt der Paciencia mehr, weil er abgeklärter ist.“ Der Portugiese erzielte beim Sieg gegen Union Berlin das zwischenzeitliche 2:0 für den VfL Bochum.

Mannschaftliche Geschlossenheit des VfL Bochum

Goncalo Paciencia vom VfL Bochum. Foto: Christof Koepsel / Getty Images

In der neuen Ausgabe von Anne Castroper - der VfL-Talk diskutieren Günther Pohl und Stefan Döring zudem zusammen mit Moderatorin Annalena Fedtke über das zurückliegende Spiel gegen Union Berlin, die mannschaftliche Geschlossenheit des VfL Bochum, den ausgeglichenen Kader und die bisherige Punkteausbeute. Und Reporter Stefan Döring überrascht mit einer Aussage: „Der VfL Bochum hat bislang zu wenige Punkte geholt.“

