Bochum. Am Freitag ist Transferschluss für diesen Winter. Zweitligist VfL Bochum will noch einen Verteidiger verpflichten. Doch die Konkurrenz pokert mit.

Transferpoker: VfL Bochum hofft auf Anthony Jung von Bröndby

Nicht erst nach dem maßlos enttäuschenden 0:2 bei Arminia Bielefeld zum Jahresauftakt arbeitet der VfL Bochum mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Verteidigers. Wie bereits vor über zwei Wochen aus dem Trainingslager in Spanien berichtet, spielt der Top-Kandidat derzeit im Ausland. Wie die „Bild“-Zeitung nun zuerst berichtete, handelt es sich dabei um Anthony Jung vom dänischen Spitzenklub Bröndby IF aus Kopenhagen. Dies deckt sich mit den Informationen dieser Redaktion.

Auch ein Kauf ist für den VfL Bochum eine Option

Anthony Jung wechselte 2017 von Leipzig - zunächst auf Leihbasis - zu Bröndby IF. Foto: Jan Woitas / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Jung sollte nach WAZ-Informationen eigentlich schon zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager beim VfL Bochum unterschreiben, die Gespräche waren weit fortgeschritten. Doch dann kam Konkurrenz hinzu. Laut „Bild“ ist der deutlich finanzstärkere Zweitliga- und Abstiegskonkurrent Hannover 96 ebenfalls an dem Deutsch-Spanier interessiert. Der VfL würde den 28-jährigen Bröndby-Stammspieler von den Dänen aus Kostengründen lieber ausleihen mit Kaufoption, Kopenhagen will ihn aber verkaufen. Nach WAZ-Informationen ist dies nun auch eine Option für den VfL Bochum. Jungs Vertrag bei Bröndby läuft noch bis 2021, sein Marktwert wird laut Transfermarkt.de auf rund 700.000 Euro datiert.

Jung könnte als Linksverteidiger Soares Druck machen

Die Vita des in Spanien geborenen Verteidigers liest sich ordentlich, und er passt ins Profil des VfL: Jung kann sowohl als linker Innenverteidiger als auch als Linksverteidiger spielen, und anders als der bisher einzige Neuzugang Robert Zulj steht er voll im Saft. Als Linksverteidiger könnte er Danilo Soares Druck machen, der derzeit fast konkurrenzlos ist. Soares’ Vertrag endet im Sommer, ein Wechsel ist absehbar, seine Leistungen entsprachen zuletzt nicht seinem Potenzial.

Für Ingolstadt spielte Jung in der Bundesliga - Stammkraft in Dänemark

Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler Jung, der als B-Jugendlicher vom SV Wehen Wiesbaden zu Eintracht Frankfurt wechselte, spielte als Profi für RB Leipzig in der 3. und 2. Liga, den FC Ingolstadt in der Bundesliga 2016/17 (16 Einsätze), ehe er 2017 von Leipzig nach Dänemark wechselte (erst auf Leihbasis, dann fix). Bei Bröndby ist er Stammkraft, kam in dieser Saison in 18 der 20 Liga-Spiele sowie sechs Europa-League-Qualifikationsspiele zum Zug, und zwar stets über die volle Distanz. Meistens agierte er laut transfermarkt.de als Linksverteidiger, mitunter auch im linken Mittelfeld und einmal als Innenverteidiger.

Ob der Transferpoker für den VfL Bochum zu einem erfolgreichen Ende führt, ist allerdings offen. Parallel laufen die Gespräche von Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz nach WAZ-Informationen auch mit weiteren Kandidaten weiter.