U19 des VfL Bochum startet mit einem 3:0-Sieg gegen Aachen

Bochums A-Junioren ist der Start ins neue Jahr geglückt: Gegen das Tabellenschlusslicht aus Aachen dominierte der VfL zu Hause am Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße, gewann souverän mit 3:0 (2:0). Spielerisch war noch Luft nach oben, doch die Erleichterung über den Zu-Null-Sieg war bei den Bochumer groß. „Ich bin zufrieden mit diesem Auftakt, darauf lässt sich aufbauen“, sagte Trainer Matthias Lust. Sein Team feierte damit eine Saisonpremiere: Nach dem 1:0 in Düsseldorf zum Jahresabschluss 2019 gelangen der U19 erstmals zwei Siege in Folge.

Die Alemannia trat zunächst mutig auf, lief die Bochumer früh an. Die VfL-Talente ließen sich davon kurz verunsichern, verschafften sich dann aber mit einem frühen Treffer mehr Sicherheit. Tolga Özdemir hatte über den Flügel vorbereitet, anschließend umkurvte Luis Hartwig den Aachener Torhüter zum 1:0 (11.).

Ecke Kokovas, Kopfball Römling - das 2:0

Danach war der VfL am Drücker, spielte manchmal zwar etwas ungenau, erarbeitete sich aber weitere gute Chancen durch Kilian Heisterkamp, Özdemir und Moritz Römling. Kurz vor der Halbzeit sorgte eine Standardsituation in einer Co-Produktion der beiden Jungprofis für den zweiten Treffer. Stelios Kokovas trat die Ecke, Römling vollendete per Kopf.

U17-Torwart Tjark Ernst hält seinen Kasten sauber

U17-Torwart Tjark Ernst, Sohn von Ex-Profitorwart und VfL-Vorstand Thomas Ernst, zeigte eine gute Leistung bei den A-Junioren. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

In der zweiten Hälfte riss bei den Bochumern der spielerische Faden etwas, aus ihrem Ballbesitz machten sie zu wenig, und Aachen wurde über Eckstöße gefährlich. Doch U17-Keeper und U-Nationalspieler Tjark Ernst, der den Vorzug vor seinen älteren Kollegen bekam, hielt seinen Kasten sauber. „Wir haben uns in diesem Spiel für ihn entschieden, weil wir ihn mal im U19-Tor sehen wollten. Er ist ein Perspektivspieler und hat seine Sache gut gemacht“, so Lust. Wirklich viel bekam Ernst jedoch nicht zu tun.

Ein berauschendes Spiel war es am Ende nicht mehr, aber der VfL hatte die Sache im Griff, traf durch Julian Schmidt den Querbalken und legte in der Schlussminute noch das 3:0 drauf. Wieder war Özdemir über den Flügel der Vorbereiter, im Zentrum traf der kurz zuvor eingewechselte Dzenan Mucic. Es war gleichzeitig die letzte Aktion, danach war nur noch Jubel – die Talentwerk-Elf hatte ihn sich verdient.

Die Fakten zum Spiel

VfL: Ernst – Kyeremateng, Heisterkamp, Kokovas, Römling (87. Marpe) – Kree (72. Schmidt), Cavar, Kaba – Özdemir, Hartwig (90. Herden), Minewitsch (80. Mucic)

Tore: 1:0 Hartwig (11.), 2:0 Römling (39.), 3:0 Mucic (90.)