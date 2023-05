Um diesen Spieler kämpft der VfL Bochum mit zwei Liga-Rivalen

Bochum Auch wenn der VfL Bochum noch nicht weiß, in welcher Liga er kommende Saison spielen wird, laufen im Hintergrund die Planungen für 2023/2024.

Vier Spieltage vor Schluss ist der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga längst noch nicht entschieden. Und es sieht auch so aus, dass erst nach dem letzten Spieltag Gewissheit herrscht, welche zwei Klubs absteigen und welcher dritte Verein noch über die Relegation erstklassig bleiben könnte.

Zu dem Gros der Abstiegskandidaten gehört auch der VfL Bochum. Aktuell liegen die Blau-Weißen auf dem Relegationsplatz. Die unklare Liga-Zugehörigkeit in der Saison 2023/2024 erschwert natürlich auch die Kaderplanung. So auch im Fall von Moritz-Broni Kwarteng. Denn wie RevierSport erfuhr, steht der Offensivspieler des 1. FC Magdeburg sehr weit oben auf der Liste des VfL Bochum.

VfL Bochum ist wohl Favorit

Allerdings sollen neben Bochum auch dessen Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach an Kwarteng interessiert sein, wie zunächst die Rheinische Post berichtete. Jedoch soll dieser den VfL favorisieren - vorausgesetzt Bochum bleibt in der 1. Bundesliga. Noch ein Haken: Kwarteng ist bis Sommer 2024 an Magdeburg gebunden und soll nach Infos dieser Redaktion rund eine Million Euro Ablöse kosten.

Dass Kwarteng in der 2. Bundesliga spielen und auf sich aufmerksam machen kann, das beweist er in der laufenden Spielzeit im Trikot des FCM. Für den Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt kommt der 25-Jährige, der offensiv sowohl im Zentrum als auch auf dem linken oder rechten Flügel zum Einsatz kommen kann, in 28 Spielen schon auf zehn Treffer, drei weitere Tore bereitete er vor.

Der gebürtige Stuttgarter, der im VfB-Nachwuchs und später auch bei RB Leipzig, TSG Hoffenheim und Hamburger SV ausgebildet wurde, steht seit Januar 2022 in Magdeburg unter Vertrag. Aus seinem Umfeld wurde bekannt, dass er im Sommer auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen und zu einem Bundesligisten wechseln will.

