VfL Bochum gegen SC Freiburg: DFB-Pokalspiel live im TV und Stream sehen

Der VfL Bochum und der SC Freiburg lieferten sich schon in der Bundesliga einen harten Kampf.

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Mittwoch im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Wir erklären, wo Sie das Spiel live im TV sehen können.

Es ist die Zeit der Außenseiter. Im Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag und Mittwoch sind mit Ausnahme des Vorjahresfinalisten RB Leipzig nur Vereine noch im Rennen, die vor der Saison kaum jemand auf der Rechnung gehabt haben dürfte: darunter die Zweitligisten FC St. Pauli, Hamburger SV, Karlsruher SC und Hannover 96. Auch der VfL Bochum ist noch dabei und rechnet sich gute Chancen aus, das Halbfinale zu erreichen. Am Mittwochabend empfängt der VfL den SC Freiburg. Anstoß im Ruhrstadion ist um 20:45 Uhr. Der VfL Bochum ist durch einen 3:1-Erfolg über den FSV Mainz ins Viertelfinale des DFB-Pokals gesprungen.

VfL Bochum gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal: Reis fordert Effektivität

. Doch die Leistung machte Mut. Trainer Thomas Reis erklärte nach dem Spiel mit Blick auf den SC Freiburg und den DFB-Pokal: „Die Niederlage heute tut weh, aber am Mittwoch haben wir wieder ein tolles Spiel gegen einen tollen Gegner vor uns. Wir müssen uns jetzt regenerieren und am Dienstag sehen, wer bereit ist für das Pokalspiel. Wir wollen das Positive mitnehmen, wieder so aktiv verteidigen und unsere Effektivität verbessern.“

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg am Mittwoch live im TV und Live-Stream sehen können.

VfL Bochum gegen den SC Freiburg: Alle Infos zum Spiel im DFB-Pokal

Begegnung: VfL Bochum - SC Freiburg

- SC Freiburg Datum: Mittwoch, 02.03.2022

Anstoß: 20.45 Uhr

Ort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Zuschauer: 10.000

Wettbewerb: DFB-Pokal

VfL Bochum gegen den SC Freiburg: Wer überträgt das Spiel im DFB-Pokal?

Gute Nachricht für die Fans des VfL Bochum. Das Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg wird am Mittwoch live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das Spiel ab 20:45 Uhr live. Die Moderation im ARD-Studio übernimmt Alexander Bommes zusammen mit dem Experten Bastian Schweinsteiger. Florian Naß wird das Spiel aus Bochum kommentieren. Im Live-Stream kann das Spiel über die ARD-Mediathek verfolgt werden. Fans können somit auf ihren mobilen Endgeräten zuschauen.

Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird beim DFB-Pokalspiel VfL Bochum gegen den SC Freiburg als Experte im Einsatz sein. Foto: dpa

DFB-Pokal im Free-TV. Folgende Sender übertragen:

Dienstag, 1. März 2022

20.45 Uhr: 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli (ARD)

Mittwoch, 2. März 2022

18.30 Uhr: Hannover 96 gegen RB Leipzig (Sport1)

20.45 Uhr: VfL Bochum gegen den SC Freiburg (ARD)

VfL Bochum gegen SC Freiburg im DFB-Pokal: Auch Sky überträgt

Zu sehen ist das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg am Mittwoch auch bei Sky. Yannick Erkenbrecher stimmt die Zuschauer ab 18.00 Uhr auf die drei Pokalspiele am Mittwoch ein. Um 20.45 Uhr folgt dann die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg auf Sky Sport 4. Sky zeigt am Dienstag und Mittwoch alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live.

DFB-Pokal: Das Viertelfinale in der Übersicht

Union Berlin - FC St. Pauli (1. März, 20.45 Uhr)

Hamburger SV - Karlsruher SC (2. März, 18.30 Uhr)

Hannover 96 - RB Leipzig (2. März, 18.30 Uhr)

VfL Bochum - SC Freiburg (2. März, 20.45 Uhr)

VfL Bochum gegen den SC Freiburg: Das DFB-Pokalspiel im Live-Ticker

Alternativ zum Stadionbesuch oder zur TV-Übertragung können Sie das Spiel auch in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker VfL Bochum – SC Freiburg

