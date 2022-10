VfL Bochum: Corona! Kevin Stöger fällt vorerst aus

Bochum. Keine gute Nachricht für den VfL Bochum vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Spielmacher Kevin Stöger hat Corona.

Der VfL Bochum muss im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf Spielmacher Kevin Stöger verzichten. Der 29-Jährige konnte wegen Erkältungssymptomen zuletzt nicht trainieren. „Da ist wenig Hoffnung, dass es bis Samstag reicht“, sagte Bochums Neu-Trainer Thomas Letsch am Donnerstag. Kurz darauf teilte der Verein die Hiobsbotschaft mit: Stöger hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt somit definitiv aus. Alle weiteren Tests innerhalb der Mannschaft seien negativ verlaufen.

VfL Bochum: Letsch muss Spiel wegen Stöger-Ausfall "anpassen"

Bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende bei RB Leipzig (0:4) hatte der Coach des VfL Bochum zunächst noch eine Halbzeit freiwillig auf Stöger verzichtet, eher der Spielmacher nach seiner Einwechselung der einzige Lichtblick einer schwachen Bochumer Mannschaft war. Gegen Frankfurt war Stöger in der Startelf „fest eingeplant, ihn 1:1 zu ersetzen, das geht nicht. Da muss man sein Spiel dann etwas anpassen“, sagte Letsch.

Ein Auftritt wie in Leipzig, den der VfL-Trainer als „passiv, ängstlich und mutlos“ bezeichnete, soll es nicht noch einmal geben. „Wir wollen Samstag allen im Stadion zeigen, dass wir uns nicht mehr so präsentieren wie in Leipzig“, meinte der Trainer, der wieder mit Konstantinos Stafylidis planen kann. „Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Aggressiv, flexibel. Das sind seine Stärken, das tut uns gut“, sagte Letsch über den zuletzt verletzten griechischen Fußball-Nationalspieler. Stafylidis kann in der Abwehr ebenso wie im Mittelfeld spielen. (fs mit dpa)

