VfL Bochum bangt nach Mainz-Spiel um Innenverteidiger-Trio

Bochum. Gleich drei Innenverteidiger sind nach dem 2:2 gegen Mainz angeschlagen. Ivan Ordets wird wohl länger ausfallen.

Als Tom Krauß abzog, Lukas Daschner abfälschte und der Ball in der sechsten Minute der Nachspielzeit in den Maschen des Bochumer Tores einschlug, da kam bei Keven Schlotterbeck das schlechte Gewissen. Der Innenverteidiger des VfL Bochum stand zu diesem Zeitpunkt im Spiel gegen Mainz 05 nicht mehr auf dem Platz. Vielleicht hätte er ja diesen späten Ausgleich zum 2:2 verhindern können, der sich in den Bochumer Köpfen wie eine Niederlage anfühlte. "Ich fühle mich, als hätte ich die Mannschaft im Stich gelassen", sagte er nach der Partie.

+++ Schlotterbeck wie ein Leader, Broschinski unglücklich +++

Dabei war er es, der die Bochumer in der 82. Minute erst wieder auf die vermeintliche Siegerstraße gebrachte hatte, als er wuchtig zum zwischenzeitlichen 2:1 einköpfte. Kurz darauf musste er allerdings das Feld verlassen. "Muskuläre Probleme", nannte er es selbst nach dem Spiel, die er laut Aussage seines Trainers Thomas Letsch sogar schon vor der Partie hatte. "Keven hatte gestern schon was in den Hamstrings (hinterer Oberschenkel, Anm. d. Red.) gespürt. In der Halbzeit hatte er schon gesagt, dass er nicht weiß, ob er es zu Ende spielen kann. Nach dem Tor hat er dann angezeigt, dass es nicht mehr weitergeht", sagte Letsch.

Ivan Ordets fehlt VfL Bochum auf jeden Fall in Darmstadt

Allerdings: am kommenden Freitag gegen Darmstadt 98 sollte er wohl wieder zu Verfügung stehen. Anders sieht es wohl bei seinem Innenverteidiger-Kollegen Ivan Ordets aus, der in der 33. Minute ausgewechselt werden musste. Auch er hatte Probleme am hinteren Oberschenkel, musste sogar dick bandagiert werden, konnte kaum mehr laufen. "Bei Ivan Ordets müsste ein Wunder geschehen, dass er zur Verfügung steht", sagte Letsch mit Blick aufs Darmstadt-Spiel.

Besonders bitter: Ordets verletzte sich, obwohl sein Ersatzmann Erhan Masovic bereits zur Einwechslung bereit stand. Denn der 31-Jährige hatte schon angezeigt, dass er Probleme hat. Dann sprintet er in der 33. Minute noch weit in der gegnerischen Hälfte in einen Zweikampf mit Karim Onisiwo, bei dem es ihm offenbar richtig in den Oberschenkel zog. Davon war Letsch wenig begeistert: "Er geht da in den Zweikampf rein, als wäre es sein letzter", sagte er. Die Verletzung sehe nun "nicht prickelnd aus".

Masovic fällt auf Ellbogen - Arm dick

Nach der so für den VfL bitter verlaufenen Partie erklärte Letsch, dass auch Ordets-Ersatzmann Erhan Masovic angeschlagen aus dem Spiel kommt. Er fiel auf seinen Ellbogen. "Der Arm ist ziemlich dick. Da müssen wir mal schauen, was ist", sagte Letsch. Sicher ist: In Darmstadt muss Letsch seine Abwehrreihe auf jeden Fall umbauen. Offen ist nur, wie viele Innenverteidiger ihm schlussendlich fehlen werden.

