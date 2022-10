Vor VfL Bochum: VfB Stuttgart feuert Trainer Pellegrino Matarazzo

Stuttgart. Der VfL Bochum reist am Samstag im Kellerduell zum VfB Stuttgart. Beim kommenden Gegner gibt es einen Trainerwechsel, Matarazzo muss gehen.

Am Samstag (15. Oktober, 15:30 Uhr) trifft der Vorletzte der Fußball-Bundesliga auf den Letzten. Der VfB Stuttgart trifft auf den VfL Bochum. Krisenkinder unter sich, die beide punkten müssen im Keller der Tabelle. Vor diesem wichtigen Duell zieht Stuttgart die Reißleine. Trainer Pellegrino Matarazzo wurde am Montag freigestellt. Das gaben die Schwaben am Montagabend bekannt. Wer im Kellerduell mit Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf der Bank sitzt, ist noch unklar.

Der VfB hat Pellegrino #Matarazzo mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 44-Jährige war im Dezember 2019 als Cheftrainer zum #VfB gekommen und hatte die Mannschaft mit dem Brustring seitdem in 100 Pflichtspielen betreut.

Zur Meldung ⤵ https://t.co/IhY3XLNlyQ — VfB Stuttgart (@VfB) October 10, 2022

„Der VfB hat Pellegrino Matarazzo viel zu verdanken“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle. Er war am Montag mit Sportdirektor Sven Mislintat und dem neuen Berater des Clubs, Sami Khedira, auf dem Vereinsgelände zusammengekommen. „Letztlich sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen.“

Matarazzo habe die Erwartungen „nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Auch in schwierigen sportlichen Situationen haben wir ihn niemals in Frage gestellt, weil wir davon überzeugt waren, mit ihm den bestmöglichen Trainer für uns und unseren Weg zu haben“, sagte Mislintat. „Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist.“

VfL Bochum: Gegner VfB Stuttgart verlor gegen Union Berlin

Der VfB hatte am Sonntagabend 0:1 (0:0) gegen Spitzenreiter 1. FC Union Berlin verloren. Sportdirektor Sven Mislintat, der ebenfalls in der Kritik steht, machte seine eigene Zukunft beim kriselnden VfB Stuttgart nicht vom Schicksal des Trainers Pellegrino Matarazzo abhängig. „Mein Job ist es ganz klar auch, diesen Verein weiter in der Spur zu halten oder in eine bessere Spur zu bekommen. Nein, tue ich nicht“, sagte der 49-Jährige dem SWR.

