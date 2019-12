Fans des VfL Bochum zünden in Fürth Pyrotechnik.

Fürth. Einige Fans des VfL Bochum beleidigten die eigene Mannschaft nach dem Spiel in Fürth. Das ist nicht leistungssteigernd. Ein Kommentar.

Was dürfen Fans? Diese Frage begleitet den Profi-Fußball. Schließlich machen die Anhänger die Besonderheit dieses Sports aus. Kein anderer in Deutschland wird flächendeckend so unterstützt. Vor allem finanziell.