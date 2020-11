VfL Bochum: Blum muss vor Fortuna-Spiel Training abbrechen

Hochkonzentriert gingen die Zweitliga-Profis des VfL Bochum zu Werke. Im Spiel Sieben gegen Sieben ackerten die Bochumer für das Montagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf, schmissen sich in die Zweikämpfe, zeigten Zug zum Tor. Allen voran Herbert Bockhorn, der wie im Trainingsspiel wie im Rausch traf. kam der 25-Jährige endlich zu seinem ersten Liga-Einsatz. Das Spiel hatte ihm offensichtlich gut getan.

Gegen den HSV wurde der Sommer-Zugang kurz vor Schluss eingewechselt. Danny Blum verließ für ihn den Platz. Der Mittelfeldspieler war einer der Matchwinner . Der 29-Jährige sorgte mit einem Zaubertor für die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Doch die Freude über den feinen Heber hielt in der Donnerstagseinheit nur kurz: Der 29-Jährige musste verletzt den Trainingsplatz mit Schmerzen in der Wade verlassen. Eine Diagnose steht noch aus.

VfL Bochum: Tesche trainiert individuell

Fraglich sind am Montag im Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger auch und Ahmet Bella-Kotchap. Mittelfeldspieler Tesche musste gegen den HSV in der 80. Minute ausgewechselt werden. Der 33-Jährige hatte nach Auskunft von Trainer Thomas Reis einen Schlag von HSV-Torjäger SImon Terodde am Knie abbekommen. Eine MRT-Untersuchung förderte keine keine größeren Verletzungen zutage. Allerdings trainiert der frühere Düsseldorfer, ein wichtiger Stützpfeiler im System von Thomas Reis, derzeit nur individuell. "Wenn er Samstag wieder mit der Mannschaft trainiert, reicht es für mich für das Spiel", sagt Reis.

Bei Innenverteidiger Bella-Kotchap, der am Sonntag sein Startelf-Debüt gefeiert hatte, sieht es ähnlich aus. Der 18-jährige Franzose beklagte am Mittwoch Oberschenkel-Probleme. Eine Untersuchung soll heute Näheres zeigen.

In Düsseldorf kommt der Tabellen-Achte nach Bochum. Die Rheinländer haben sich durch drei Spiele ohne Niederlage stabilsiert. In Bochum will das Team von Trainer Uwe Rösler den Aufwärtstrend fortsetzen.