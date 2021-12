VfL Bochum - BVB im Video: Polter lässt das Stadion beben

Bochum. Der VfL Bochum hat dem großen BVB einen Punkt abgerungen. Beim 1:1 rennen die Dortmunder lange erfolglos an. Die Derby-Highlights im Video.

Der BVB ist am Wochenende im Derby beim VfL Bochum gestolpert. Julian Brandt hatte Borussia Dortmund vor der nächsten Bundesliga-Niederlage bewahrt. Mit seinem Treffer in der 85. Minute wendete der Nationalspieler beim 1:1 (0:1) im umkämpften Revierderby beim VfL Bochum die drohende Pleite für den Tabellenzweiten ab. Eine Woche nach dem 2:3 im umkämpften Bundesliga-Gipfel gegen die Münchner bot der BVB zwar eine engagierte Vorstellung, vergab aber Chancen im Minutentakt. Damit wuchs der Abstand der Borussia zu den Bayern auf sechs Punkte an.

VfL Bochum gegen BVB: Sebastian Polter trifft

Im ersten Pflichtspiel zwischen beiden Revierclubs seit über elf Jahren hatte Sebastian Polter (40./Foulelfmeter) vor 13 799 Zuschauern zuvor für die Führung der Bochumer gesorgt und brachte das Stadion an der Castroper Straße zum Beben.

