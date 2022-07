VfL Bochum: Danny Blum hat einen neuen Verein gefunden

Bochum. Nach seinem Abschied vom VfL Bochum hat Danny Blum einen neuen Verein gefunden. Der Offensivmann wechselt ins Ausland.

Nach drei Jahren beim VfL Bochum hatte sich Danny Blum Ende der vergangenen Saison verabschiedet, sein Vertrag war ausgelaufen. Jetzt ist klar, für welchen Verein der 31-Jährige zukünftig auflaufen wird: Blum wechselt zu APOEL Nikosia in die Hauptstadt Zyperns. Am Mittwoch gab der Verein die "grundsätzliche Einigung" mit dem Linksaußen bekannt.

Wenn es gut läuft, spielt Blum in der kommenden Saison sogar international. Als Tabellendritter der Vorsaison hat Nikosia die Chance auf die Teilnahme an der Conference League. Der Verein steht derzeit in der zweiten Qualifikationsrunde, im Hinspiel gab es ein 0:0 gegen Botev Plovdiv aus Bulgarien. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, ob Blum schon mit dabei sein wird, ist nicht bekannt.

Danny Blum spielte auch bereits in Spanien

Für Blum ist Zypern nicht die erste Station im Ausland. In der Saison 2018/19 war er von Frankfurt an UD Las Palmas ausgeliehen. Danach kam er zum VfL und erlebte wechselhafte drei Jahre: Blum feierte den Aufstieg und den Klassenerhalt mit den Bochumern, wurde aber immer wieder von Verletzungen gestoppt. Doch wenn der frühere U20-Nationalspieler fit war, überzeugte er zumeist. In 64 Einsätzen für den Revierklub erzielte Blum 15 Tore und bereitete 17 Treffer vor.

In der letzten Saison verpasste Blum 18 Bundesliga-Spiele aufgrund von Verletzungen. Nur zweimal stand er in der Startelf, kam ansonsten als Joker. "Es war ein schwieriges Jahr. Meine Verletzungen kamen immer dann, als ich eigentlich wieder nah an der Mannschaft dran war", sagte er im Mai gegenüber RevierSport. "Ich hatte mir als Ziel gesetzt, meinen Vertrag in Bochum zu verlängern. Irgendwann muss man sich aber auch umschauen. Es gibt mittlerweile andere Interessenten und wir schauen, welche die beste Option ist." Und das ist für Blum offenbar APOEL Nikosia.

