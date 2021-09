VfL Bochum darf mehr Zuschauer ins Ruhrstadion lassen

Bochum. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens hat das Gesundheitsamt einer Ausweitung der Zuschauerkapazität für das Stuttgart-Spiel zugestimmt.

Mit drei Punkten aus vier Spielen und dem bevorstehenden Spiel bei Rekordmeister FC Bayern München dürfte das Heimspiel des VfL Bochum in der kommenden Woche gegen den VfB Stuttgart schon richtungsweisenden Charakter besitzen. Da kommt es dem Verein sicherlich gelegen, dass das Gesundheitsamt der Stadt Bochum dem Antrag auf eine Erhöhung der Gesamtkapazität zugestimmt hat.

Lesen Sie auch:

Blieben im ersten Heimspiel der Saison gegen den FSV Mainz 05 noch Karten frei, durfte der VfL bereits im zweiten Auftritt an der Castroper Straße ein ausverkauftes Haus vermelden. 14.000 Zuschauer kamen und sahen die 1:3-Niederlage der Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen Hertha BSC. Im dritten Heimspiel der Saison werden es noch einmal 1000 Zuschauer mehr sein können. Damit dürfen 15.000 Zuschauer die Partie zwischen dem VfL und dem VfB Stuttgart am 26. September im Ruhrstadion verfolgen. Auf der Osttribüne sind maximal 4000 Fans zugelassen, an den VfB Stuttgart gehen 775 Karten.

Die Bayern im Blick, Stuttgart im Hinterkopf. Bis zu 15.500 Zuschauer können bei #BOCVfB dabei sein. Der Vorverkauf für unser nächstes Heimspiel beginnt am kommenden Montag



Alle Infos ➡️ https://t.co/hLbTSLBxuo pic.twitter.com/3pIMmsn6sl — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 17, 2021

VfL-Fans kommen fast alle geimpft

Diese Entscheidung fällte das Gesundheitsamt der Stadt. Grundlage für die positive Entscheidung durch die Behörde sind mehrere Faktoren. So sind die für das Gesundheitsamt relevanten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Bochum seit Anfang September rückläufig, während die Impfquote innerhalb der Stadt liegt derzeit bei etwa 65 Prozent. Bei den beiden Heimspielen des VfL waren nach Vereinsangaben 90 Prozent der Zuschauer geimpft.

Das könnte Sie auch interessieren: Vahid Hashemian: "Bochum und der VfL werden immer in meinem Herzen sein"

Darüber hinaus hat sich die Befürchtung, dass die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien der ersten und zweiten Bundesliga zum Pandemietreiber wird, nicht bewahrheitet. Laut Angaben der DFL kam es in Folge der 72 bisher durchgeführten Spielen kam es lediglich zu sechs Neuinfektionen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum