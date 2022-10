VfL Bochum: Darum dominiert Gegner SV Elversberg die 3. Liga

Essen. Die SV Elversberg dominiert die 3. Liga seit Wochen. Der VfL Bochum muss vor dem DFB-Pokalspiel am Dienstagabend gewarnt sein.

Diese Elversberger sind der Wahnsinn: Nach zwölf Spieltagen führt die Spielvereinigung die Tabelle in der 3. Liga an. Wer hätte das gedacht? Niemand hatte den Aufsteiger aus dem Saarland so recht auf der Rechnung, zumindest nicht, was die Spitzenplätze angeht. Am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bittet der Drittligist in der 2. Runde des DFB-Pokals den VfL Bochum zum Tanz.

Wenn man etwas tiefer in die Strukturen des Klubs blickt, dann wird einiges klar: In Elversberg wird einfach kontinuierlich gute Arbeit geleistet. "Über allem steht bei uns immer die Kontinuität. Wir haben vor der Saison wenige Spieler verloren, sind eher noch stärker geworden. Aber die Kader-Basis haben wir in den letzten Jahren aufgebaut", erzählt Nils-Ole Book (36), der seit Ende Oktober 2018 Sportdirektor bei der SVE ist. Genauso lange ist Horst Steffen (53) als Trainer im Amt.

Horst Steffen ist im Ruhrgebiet ein bekannter Name

Der gebürtige Krefelder Steffen wird vielen KFC-Fans und den Anhängern des MSV Duisburg bekannt sein. Für Uerdingen bestritt der ehemalige Mittelfeldspieler 208 Profispiele, für Duisburg 91 Begegnungen. "Diese Art der Zusammenarbeit ist ein Geschenk. Wir hatten immer das Ziel aufzusteigen und haben es in der vergangenen Saison geschafft. Dabei gab es auch kritische Phasen, die wir gemeinsam überstehen mussten. Am Ende treibt uns beide, aber auch den Präsidenten, der Erfolg an eine tolle Mannschaft weiterzuentwickeln. Und das klappt ganz gut", sagt Book, der aus dem ostwestfälischen Beckum stammt und einst auch für den MSV Duisburg 16 Begegnungen absolvierte.

Aber auch Book muss zugeben, dass er nicht damit gerechnet hatte, dass die SV Elversberg nach zwölf Spielen die Drittliga-Tabelle anführen. "Damit konnte man natürlich nicht rechnen", sagt Book. Und die Ziele für den weiteren Saisonverlauf?

Der Erfolgsmanager antwortet: "Wir sind gut genug, um uns das nicht mehr nehmen zu lassen. Damit meine ich natürlich den Klassenerhalt, unser primäres Saisonziel. Ich glaube, dass unsere Mannschaft das Niveau auch halten kann. Wir spielen nicht über unserem Level. Ich sehe bei uns nicht den Einbruch, der kommen könnte. Wir freuen uns einfach auf jedes weiter Spiel und auf jeden weiteren Sieg."

Elversberg schlug in der ersten Pokalrunde Bayer Leverkusen

Dieser soll auch am Dienstag gegen den VfL gelingen. Zur Erinnerung: In Runde eins des DFB-Pokals schaltete der Drittliga-Neuling Bayer Leverkusen aus, nun kommt der VfL, Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. "Es ist immer noch ein Duell 3. gegen 1. Liga. Wir wollen das natürlich auch gewinnen. Aber es ist ein Erstligist und die haben eine tolle Mannschaft. Wir haben eine kleine Chance, die wir nutzen wollen. Ein Weiterkommen würde uns natürlich sowohl sportlich als auch finanziell guttun", betont Book.

Der Elversberger "outet" sich auch als kleiner VfL-Sympathisant. Book: "Ich komme ja auch aus Westfalen und fand Bochum immer cool. Früher waren sie mal die 'Unabsteigbaren'. Ich drücke dem VfL die Daumen, dass sie vielleicht in einem Foto-Finish, vielleicht in der Relegation den Klassenerhalt packen."

