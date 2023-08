VfL Bochum: Darum warnen Letsch und Fabian vor Arminia Bielefeld

Bochum. Der VfL Bochum bestreitet seinen Pflichtspiel-Auftakt beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Die VfL-Verantwortlichen warnen vor dem Pokalgegner.

Die Zeit der Experimente ist auch für den VfL Bochum vorbei. Am Samstag (18 Uhr/Sky) tritt der Fußball-Bundesligist zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison an. Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld wartet in der ersten DFB-Pokalrunde. „Wir müssen am Samstag voll da sein, 90 Prozent werden nicht reichen“, sagt VfL-Sportchef Patrick Fabian. „Die Bielefelder haben das erste Heimspiel der Saison. Sie werden versuchen, gemeinsam mit den Fans eine neue Euphorie zu entfachen.“

Der Drittliga-Auftakt misslang den Ostwestfalen. Sie verloren bei Dynamo Dresden mit 1:3. „Wir haben uns intensiv mit dem Dresden-Spiel beschäftigt“, verrät VfL-Trainer Thomas Letsch. „Die Bielefelder haben eine klare Struktur im Spiel, wir müssen auf ihre Stärken im fußballerischen Bereich aufpassen. Zugleich müssen wir unsere Stärken auf den Platz bringen. Wir fahren dort mit breiter Brust hin, wollen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, dürfen nicht passiv werden.“

Kwarteng und Oermann noch verletzt

Die Testspiele beendete Bochum mit durchwachsenen Ergebnissen. Letsch zeigt sich dennoch zufrieden: „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Ich bin absolut zufrieden, wir haben keine größeren Blessuren davon getragen.“ Abwehrspieler Tim Oermann (19), der als Leihspieler vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC zurückgekehrt ist, zog sich allerdings eine Muskelverletzung zu. Er wird in Bielefeld fehlen, ebenso wie Mittelfeldspieler Moritz-Broni Kwarteng (25), der nach seinem Wechsel vom 1. FC Magdeburg zum VfL wegen Adduktorenbeschwerden noch keine Einheit mit der Bochumer Mannschaft absolviert hat.

Letsch hat ansonsten zum Pflichtspiel-Start viele Optionen: „Die Mannschaft stellt sich nicht von alleine auf, wir haben viel Konkurrenzkampf. Das ist natürlich eine gute Situation für das Trainerteam, auch wenn es hier und da noch für Kopfzerbrechen bei uns sorgen kann.“ Fabian betont: „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf dieses Spiel, wollen unbedingt in die nächste Runde einziehen. Die Trainingseinheiten in der Vorbereitung haben mir gut gefallen, da war Zug drin. Es waren intensive Wochen, die Neuzugänge sind alle integriert.“

