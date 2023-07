VfL Bochum: Das sagt Thomas Letsch zum Sieg gegen Emden

Gevelsberg. Der VfL Bochum hat sein erstes Vorbereitungsspiel gegen Oberligist Kickers Emden klar gewonnen. Thomas Letsch war weitestgehend zufrieden.

Am Ende wurde es dann doch standesgemäß. 9:2 siegte der VfL Bochum im ersten Vorbereitungsspiel auf die anstehende Saison am Dienstagabend in Gevelsberg gegen die Kickers Emden, die eigens aus dem hohen Norden angereist waren. In die Höhe wurde das Ergebnis aber erst in der zweiten Hälfte geschraubt - zur Pause hatte es plötzlich nach einer frühen 2:0-Führung nur 2:2 gestanden.

Simon Zoller hatte die Bochumer in der zehnten Minute in Führung gebracht, Moritz Broschinski erhöhte auf 2:0 (21.). Es sah nach einer klaren Angelegenheit aus - doch mit der Trinkpause im ersten Durchgang aufgrund der heißen Temperaturen kam ein kleiner Bruch ins Bochumer Spiel. Die Mannschaft von Thomas Letsch wurde nachlässig - und der Oberligist schlug durch Marvin Eilerts (38.) und Tobias Steffen (42.) eiskalt zu. "In der Phase waren wir zu nachlässig und haben die Gegentore zurecht bekommen", resümierte Letsch nach dem Spiel.

In der zweiten Halbzeit dreht der VfL Bochum auf

Zur Pause wechselte Letsch nahezu komplett durch und der an diesem Abend zweite Anzug machte seine Sache dann deutlich konsequenter: Tim Oermann (49.), Philipp Hofmann (51., 59.), Kevin Stöger (56., Foulelfmeter), Gerrit Holtmann (82.), Jordi Osei-Tutu (84.) und Christopher Antwi-Adjei (85.) ließen keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen zwischen beiden Mannschaften aufkommen.

"Am Ende können wir zufrieden sein. Es ging nicht darum, dass ein Spieler besonders überrascht oder dass wir die Spieler individuell beurteilen. Es ging darum, dass wir die Dinge, die wir trainiert haben, auf den Platz bringen. Das hat drei Viertel des Spiels gut geklappt, ein Viertel nicht so gut. Insgesamt war es ordentlich, darum geht es. Kickers Emden war mutig, sie wollten Fußball spielen", honorierte Letsch, der sich darüber freute, dass die eigenen Offensivspieler alle trafen: "Das ist positiv, das bringt ihnen Selbstvertrauen."

VfL Bochum: Letsch spricht über Talent Bozickovic

Zur 53. Minute wechselte Letsch noch Nico Bozickovic ein, der aus der eigenen U19 mal bei der Profi-Mannschaft reinschnuppern durfte. Der Innenverteidiger wurde kurzfristig dazugeholt, weil Jacek Goralski ausgefallen ist. "Bozickovic ist eins unser Toptalente. Er weiß es noch nicht, die Jugendabteilung auch nicht. Aber wir wollen ihn gerne am Mittwoch dazu nehmen", kündigte Bochums Trainer an.

