VfL Bochum: Das steckt hinter den Wechselspielen von Letsch

Anne Castroper - der VfL-Talk: Wie der VfL Bochum Köln überraschen kann

[12:18] Ritter, Ralf Alle Hier für Youtube und Kaltura Anne Castroper - der VfL-Talk: Wie der VfL Bochum Köln überraschen kann Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg geholt, am Samstag steigt im Ruhrstadion das nächste Kellerduell gegen Schlusslicht 1. FC Köln. Ist das 2:1 des VfL in Darmstadt schon ein Befreiungsschlag? Darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke von Radio Bochum mit dem VfL-Reporter der WAZ, Ralf Ritter, und Köln-Experte Christian Brausch vom Reviersport in der neuen Folge des VfL-Talks "Anne Castroper" von WAZ und Radio Bochum. Dabei geht es auch darum, wie und mit wem der VfL die Gäste zur Eröffnung der Karnevalssaison überraschen kann.

Video: FUNKE Foto & Video