VfL Bochum: "Die Tür ist auf, jetzt müssen wir durchgehen"

Bochum. Der VfL Bochum steht nach dem 5:1 gegen Regensburg kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg. Die Euphorie ist riesig, der Trainer ist voll des Lobes.

Draußen vor den Toren des Ruhrstadions, auf der Castroper Straße, wurde das Hupkonzert der Fans immer lauter, in seiner Coaching Zone riss Trainer Thomas Reis beide Arme in den strahlend blauen Himmel, der in den letzten Jahren selten so gut passte zur Stimmungslage beim VfL Bochum wie an diesem Sonntag, 9. Mai 2021. Der eingewechselte Silvere Ganvoula hatte per Elfmeter das 5:1 erzielt, der Schiedsrichter pfiff die in der zweiten Halbzeit einseitige Partie des Spitzenreiters gegen den SSV Jahn Regensburg ab. Bochum hat Rang drei sicher und ist dem Aufstieg ganz nah.