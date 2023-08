VfL Bochum: Ex-Spieler Milos Pantovic verlässt die Bundesliga

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL betreibt gegen BVB Wiedergutmachung - was geht in Augsburg?

Berlin. Vor einem Jahr hatte Milos Pantovic den VfL Bochum verlassen. Bei Union Berlin wurde er nicht glücklich. Nun folgt ein erneuter Wechsel.

Nach einem Jahr als Nebendarsteller bei Union Berlin verlässt Milos Pantovic den Champions-League-Teilnehmer wieder. Der 27-Jährige, der zwischen 2018 und 2022 beim VfL Bochum unter Vertrag stand, setzt seine Laufbahn im Ausland fort und wechselt zum belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Ex-Bochumer Milos Pantovic wechselt zu Florian Kohfeldt

Das gab der Verein am Montagnachmittag bekannt. Für Pantovic ist es die erste Station im Ausland. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei den Eupenern, die seit diesem Sommer vom früheren Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt trainiert werden.

Milos Pantovic durfte nicht oft im Trikot von Union Berlin jubeln. Foto: Getty

"Milos Pantovic ist ein extrem ballgewandter Spieler, der auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden kann", freut sich KAS-Generaldirektor Christoph Henkel. "Mit seiner Erfahrung und seiner Klasse wird er uns im Angriff wichtige Impulse geben, unsere Torgefährlichkeit erhöhen und seine Nebenspieler noch stärker machen."

Diese Torgefährlichkeit hatte Pantovic erst am beim Saisonauftakt der Bundesliga bewiesen. Nach Einwechslung traf er in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand gegen Mainz 05. Es war der gelungene Abschluss eines schwierigen Jahres bei Union.

Pantovic sammelte vergangene Saison nur 13 Einsätze in der Liga, stand kein einziges Mal in der Startelf. Dass sich seine Perspektive in dieser Saison kaum verbessern dürfte, hatte sich in der Vorbereitung angedeutet. Teilweise wurde Pantovic aus dem Testspiel-Kader gestrichen. Zudem verstärkten sich die Berliner hochkarätig im Mittelfeld.

Anders lief das noch beim VfL Bochum, wo das frühere Talent des FC Bayern eine wichtige Rolle einnahm. Pantovic war Teil des Aufstiegskaders 2021 und schaffte mit dem Revierklub im ersten Bundesliga-Jahr den Klassenerhalt. Auf dem Weg dorthin glänzte der frühere serbische U-Nationalspieler mit spektakulären Treffern aus der Distanz.

Insgesamt bestritt Pantovic 100 Pflichtspiele für den Revierklub (13 Tore, 14 Vorlagen). Nun möchte er beim KAS Eupen an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen.

