VfL Bochum: Fan verunglückt nach Derby gegen den BVB tödlich

Bochum. Ein tragischer Vorfall erschüttert die Fanszene des Bundesligisten VfL Bochum. Nach dem Spiel gegen den BVB verunglückte ein Fan mit einem Auto.

Der VfL Bochum hat einen treuen Anhänger verloren. Unmittelbar nach dem Revierderby gegen Borussia Dortmund (1:1) am 11. Dezember ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein VfL-Anhänger, der in der Fanszene unter dem Spitznamen "Mac" bekannt war, starb wenige Tage später an den Folgen des Unglücks. Zuvor hatte er das 1:1 gegen den BVB im Stadion gesehen. Vor dem Heimspiel des VfL Bochum am vergangenen Samstag gegen Union Berlin (0:1) informierte der Bochumer Stadionsprecher die Zuschauer über den Tod des VfL-Fans.

Gerrit Starczewski, Regisseur des Films "Pottoriginale", hat sich gegenüber "RevierSport" Details zu den Umständen geäußert: "Er wurde leider nur 34 Jahre alt. Mac gehörte dem Fanklub Block Q-Supporters an und war einer der Mitbegründer der Fanfreundschaft mit Leicester City. Zum Derby hatte er erst kurzfristig eine Karte erhalten. Das 1:1 war für alle Bochumer natürlich furios. Während halb Bochum nach der Partie in der Innenstadt feierte, kam Mac tragischerweise bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Verletzungen waren so stark, dass die Maschinen nur wenige Tage später abgestellt wurden. Er wäre sonst für immer an das Bett gefesselt worden."

Spendenaktion für toten Fan des VfL Bochum

Um der Familie des Verstorbenen zu helfen, hat Starczewski zusammen mit der Faninitiative Bochum e.V. eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Macher von "Pottoriginale" freut sich über die große Hilfsbereitschaft in der Fanszene. "Mac hinterlässt eine Frau und ein kleines Kind. Seine Familie hatte gerade erst ein Haus gekauft, wo es natürlich hohe finanzielle Belastungen gibt. Deswegen haben seine Freunde von den Block Q-Supporters eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Familie zu unterstützen. Es sind schon über 20.000 Euro zusammengekommen – auch aus dem Ausland. Dazu kann ich nur sagen: In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Diese Solidarität gibt es nur im Fußball."

Zur Spendenaktion für den verstorbenen Bochumer Fan geht es hier.

