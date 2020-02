Bochum. Fans haben Banner aufgehängt am Zaun des Trainingsplatzes, fordern das Engagement des HSV-Spiels in jeder Partie. So wie die Profis selbst auch.

VfL Bochum: Fans appellieren an Einsatz und Geschlossenheit

Am Vormittag nach dem verregneten 1:3 gegen den Hamburger SV empfingen am Zaun des Trainingsplatzes aufgehängte Banner die Profis des VfL Bochum zum Auslaufen. „Wir stecken den Kopf bestimmt nicht in den Sand. Das haben wir in Bochum nie gemacht“, stand auf einem. „Nur ein Ziel – Klassenerhalt“ auf einem anderen. Die Fans beschwören in höchster Not die Geschlossenheit, die Spieler und Verantwortliche seit Wochen intern einfordern und sich von den Fans erhoffen.

Letztere haben geliefert am Montagabend mit ihrer Unterstützung, viele Ostkurven-Anhänger verabschiedeten die Spieler mit „VfL-Rufen“ in die stürmische Nacht. Die Pfiffe setzten sich nicht durch, anders als noch in Bielefeld, nach dem bodenlosen 0:2. Simon Zoller, der rund eine halbe Stunde zuvor gefeierte Torschütze zum 1:0, hat längst gehört, dass man in Bochum zusammenrückt, wenn der Absturz droht. So wie im Abstiegskampf 2012/13, als Peter Neururer das Stadion füllte. Und 2017/18, als eine neue Führungscrew (Sebastian Schindzielorz, Ilja Kaenzig) und ein neuer Trainer (Robin Dutt) für die Wende sorgten. Gemeinsam mit den Fans.

Schindzielorz und Kaenzig müssen die Krise moderieren

Trainer Thomas Reis und sein Team stehen in Wiesbaden am Sonntag mächtig unter Druck. Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto

Die Geschäftsführer Schindzielorz und Kaenzig müssen als amtierendes Führungs-Duo nun eine tiefe sportliche Krise moderieren und auf schnellstmögliche Besserung hoffen, für die am Sonntag nur noch der für Robin Dutt nach dem fünften Spieltag geholte Trainer Thomas Reis und seine Mannschaft sorgen können – das Transferfenster hat geschlossen. Nur ein Sieg zählt beim SV Wehen Wiesbaden, mit einer mindestens so leidenschaftlichen Leistung wie gegen das Topteam aus Hamburg. Es ist offensichtlich, dass viele Anhänger daran ihre Zweifel haben, begründet durch Spiele wie in Kiel, wie zuletzt gegen Regensburg und in Bielefeld.

Fan-Banner: „Hast Du gestern wirklich alles gegeben???“

Auf einem dritten Fan-Banner am Trainingsplatz verklausulierte denn auch eine Frage die Kritik, die ein Fazit der bisherigen Saison darstellt. „Hast Du gestern wirklich alles gegeben???“. Wörtlich auf gestern, den Montagabend, das Spiel gegen den HSV gemünzt darf die Antwort lauten: ja. Auf die Saison betrachtet: nein.

Längst nicht alle Profis zeigen das Engagement des Abstiegskämpfers in jedem Spiel. „Wenn wir jedes Mal die Leistung von heute abrufen würden, würden wir nicht da unten stehen“, sagte Simon Zoller. Und Tom Weilandt meinte: „Wir müssen einfach in jedem Training und in jedem Spiel als Team zusammenhalten. Wenn man das beherzigt, dann kann es auch funktionieren. Ich hoffe, dass das jeder gemerkt hat.“

Defensivstarkes Mittelfeld schaltet die Künstler des HSV lange Zeit aus

Denn bis zur Minute 68, dem zu diesem Zeitpunkt unverhofften Ausgleich zeigte Bochum eine seiner stärksten Saisonleistungen, angefangen bei Stürmer Silvere Ganvoula, der zwar im Abschluss glücklos blieb, sich aber in jeden Zweikampf schmiss, präsent im Kopfball war. Der VfL war aggressiv in den Zweikämpfen, ließ auch dank eines defensivstarken Mittelfeldes mit dem formstarken Vitaly Janelt, dem laufstarken Anthony Losilla und dem klugen Robert Tesche kaum eine Chance des HSV zu.

Danny Blum erhält die Quittung für seine Leistungen zuletzt

Tom Weilandt blühte vor allem in der starken VfL-Phase nach dem Seitenwechsel auf. Foto: Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Der VfL schaltete nach der Pause noch einen Gang höher, erarbeitete und erspielte sich eine Reihe an guten Chancen. „In der Halbzeit habe ich angesprochen, dass wir noch aktiver nach vorne verteidigen wollen. Das ist auch gelungen“, erklärte Thomas Reis. Seine Startelf-Wechsel im diesmal praktizierten 4-3-3-System schienen sich bezahlt zu machen. Danny Blum, in Bielefeld und im Training zuletzt enttäuschend, bekam die Quittung, wurde nur eingewechselt. Auch künftig will Reis genau hinschauen im Training, ohne Rücksicht auf Namen.

Tom Weilandt jedenfalls, Blums Ersatz, blühte nach der Pause auf, Simon Zoller traf mit einem sehenswerten Drehschuss, und defensiv setzte Maxim Leitsch seine starken Trainingsleistungen im Spiel fort. Nach mehr als 16 Monaten ohne Pflichtspiel zeigte der junge Linksverteidiger eine gute Leistung, unglücklicherweise unterlief ihm beim 1:2 ein Stellungsfehler. Nur auf seine Kappe ging der Treffer von Joel Pohjanpalo aber nicht.

Auch Saulo Decarli sieht beim zweiten Gegentor nicht gut aus

Zeigte bis auf eine Szene eine gute Leistung: Maxim Leitsch, hier im Duell mit dem wirkungslosen Ex-Bochumer Lukas Hinterseer. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

„Beim zweiten Tor haben wir den Raum freigegeben, nicht gut verteidigt, wir haben das Zentrum aufgegeben, gehen den Laufweg nicht mit“, haderte Thomas Reis. Saulo Decarli, der den Vorzug erhalten hatte vor Patrick Fabian, war zu weit aufgerückt, lief im seitlichen Mittelfeld herum ohne Zugriff auf Gegner und Ball. Hamburg spielte sich locker durch, Leitsch war allein gelassen worden und rutschte auch noch aus. Und weil Reis dann den bis dahin starken Defensivverbund auswechselte zugunsten von Offensivkräften, hatte der HSV danach leichtes Konterspiel.

Das Positive mitnehmen, Mut schöpfen aus der Leistung, das hörte man immer wieder, ähnlich wie nach dem 1:2 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern im vergangenen Oktober. Danach ging es ein wenig aufwärts, ehe erneute Rückschläge den VfL nun endgültig in die Krise stürzten. Auf Rang 16.

Tom Weilandt: „Es muss natürlich ein Sieg her“

Endspiel SV Wehen Wiesbaden? Trainer und Spieler einigten sich weitgehend auf ein „sehr wichtiges“ Spiel, dem weitere 13 wichtige Partien folgen. Nach drei Niederlagen in Folge aber kommt dem Auftritt in Wiesbaden am Sonntag eine Schlüsselrolle zu. Tom Weilandt sagt: „Es muss natürlich ein Sieg her. Wir dürfen den Glauben nicht verlieren.“