Trotz der 1:5-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg feuerten die Fans des VfL Bochum ihre Mannschaft bis zum Schluss an.

Bundesliga VfL Bochum: Fans feiern trotz 1:5-Debakel gegen Wolfsburg - "gibt es nur in Bochum"

Bochum. Der VfL Bochum geht im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:5 unter - ein deftiger Rückschlag im Abstiegskampf. Die Fans setzen ein Zeichen.

Die Journalisten in der Mixedzone des Ruhrstadions warteten lange und am Ende vergeblich auf mehr als einen Spieler des VfL Bochum. Nur Erhan Masovic fand den Weg zu den Fragestellern. Eine Erklärung für das 1:5 gegen den VfL Wolfsburg hatte er nicht. Aber er hat immerhin die Hoffnung, dass es gegen Borussia Dortmund am kommenden Freitag besser wird. Auch, weil die Fans des VfL Bochum das Team trotz der klaren Niederlage feierten. Das bemerkte auch Sebastian Schindzielorz. Für den Wolfsburger Sportdirektor war es die Rückkehr zum VfL Bochum. 25 Jahre hatte er zuvor für den VfL Bochum gespielt und gearbeitet.