VfL Bochum: Fans nebeln Stadion vor BVB-Spiel ein

Bochum. Die Fans des VfL Bochum zeigten vor dem Bundesliga-Spiel gegen den BVB eine große Choreo. Blauer und weißer Rauch zieht durchs Ruhrstadion.

Freitagabend in Bochum. Zum Bersten volles Ruhrstadion. Alles war angerichtet für den Revierknaller VfL Bochum gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga.

Es begann mit dem klassischen Spannungsaufbau: Als die ersten Profis von Borussia Dortmund den Rasen betraten, um sich warm zu machen, hallten die altbekannten Beschimpfungen aus schon zahlreichen Bochumer Kehlen. Als dann Torwart Manuel Riemann begann, sich aufzuwärmen, schallte ihm sein Name von der immer voller werdenden Tribüne entgegen. Als seine Kollegen folgten, sangen sich die Fans ebenso warm wie es auf der kuschelig vollen Tribüne sein musste.

BVB solidarisiert sich mit dänischen Ultras

Und dann, das Highlight. Kurz vor Anpfiff, als die Spannung hörbar, spürbar, beinahe greifbar wurde, präsentierten die Fans des VfL Bochum eine besondere Choreografie. Auf einem großen Banner am Spielfeldrand war zunächst "Bochumer Jungen in Blau und Weiß..." zu lesen. Passend: Am Wochenende findet in Bochum das Maiabendfest statt - die Bochumer Jungen sind Teil dieser Tradition.

Als nächstes wurde die Osttribüne je zur Hälfte in Blau und in Weiß getaucht. Unzählige hochgehaltene Plastikfolien machten zu Herbert Grönemeyers Bochum-Hymne klar, welche Farben in diesem Stadion domineren. Allerdings: Einige Fans auf der weißen Seite nahmen ihre Folien zu früh herunter, was zu kurzer Verwirrung führte. Unerlaubt war das anschließende Zünden von Rauchtöpfen in eben jenen VfL-Farben. Der heftige Wind, der mit einem Schauer eingesetzt hatte, ließ den Rauch durchs Stadion ziehen - Richtung BVB-Fans. Das Spiel wurde rund zwei Minuten später angepfiffen.

Auf der anderen Seite präsentierten die BVB-Fans im Gästeblock ein Banner, mit dem sie sich mit Bröndby IF solidarisierten. Die Dortmunder Anhänger pflegen eine Fanfreundschaft mit dem dänischen Erstligisten. Aufgrund von Spannungen mit der Vereinsführung - der Einstieg einer Investorengruppe ist offenbargeplant - boykottiert eine Ultras-Gruppierung die Spiele der ersten Mannschaft und unterstützen derzeit nur die Zweitvertretung.

VfL Bochum gegen BVB: Fansituation bleibt entspannt

Vor dem Spiel blieb die Situation zwischen den beiden Fanlagern entspannt. Die Anreise verlief ohne Zwischenfälle - zumindest blieb es auch von Seiten der Polizei ruhig: keine Meldungen zu Auseinandersetzungen.

Die Konzentration galt also dem Sportlichen. Und das war auch notwendig. Zwar stand diesmal kein K.o.-Spiel wie im Februar beim Revierduell im DFB-Pokalachtelfinale, das der BVB nach einer intensiven, hochspannenden gewann, an. Dennoch war auch in dieser Partie verlieren verboten - und das galt für beide Teams.

Immens wichtige Partie für Bochum und Dortmund

Der BVB steckt mitten im Titelrennen. Fünf Tage vor dem Saisonende stehen die Dortmunder einen Punkt vor dem FC Bayern - mit einem Sieg bei den Nachbarn aus Bochum könnten sie den Vorsprung zumindest vorrübergehend auf vier Punkte ausbauen. Die Münchener spielen erst Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC.

Mehr News zum BVB

Und für die Bochumer ist im Kampf um den Klassenerhalt sowieso jeder Punkt wichtig. Der VfL liegt als Tabellen-15. zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Die Fans auf den Rängen gaben zumindest alles, um ihre Mannschaft für dieses wichtige Spiel einzustimmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum