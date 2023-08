Bundesliga VfL Bochum: Fortuna Düsseldorf will Simon Zoller holen

Bochum. Aufstiegsheld Simon Zoller könnte den VfL Bochum in den nächsten Tagen verlassen. Zweitligist Fortuna Düsseldorf arbeitet an einem Transfer.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist noch auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Und das soll Simon Zoller vom VfL Bochum werden. Das berichtete zuerst die "Bild"-Zeitung. Diese Redaktion kann bestätigen, dass die Fortuna den Routinier gerne verpflichten würde. Wobei der VfL Bochum nach unseren Informationen noch keine offizielle Anfrage erhalten hat.

VfL Bochum: Simon Zoller noch ein Jahr unter Vertrag

Zoller ist derzeit nur Ersatz bei den Bochumern, stand gegen den BVB am Samstag nicht einmal im Kader der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch. Sein Vertrag in Bochum läuft am 30. Juni 2024 aus, eine Verlängerung scheint ausgeschlossen.

Allerdings dürfte das Gehalt des ehemaligen Kölners ein Problem sein, denn das kann die Fortuna auf keinen Fall in voller Höhe stemmen. Daher könnte das der Knackpunkt sein, wo alle drei Parteien eine Lösung finden müssen. Vermutlich müsste Zoller im Fall eines Wechsels auf etwas Geld verzichten, der VfL eine kleine Abfindung zahlen, damit der Deal eingetütet werden kann.

Der Spieler, der sich einen Wechsel offenbar vorstellen kann, hat in Bochum keine Zukunft mehr. Vor allem dann nicht, wenn Philipp Förster und Zugang Moritz-Broni Kwarteng (er kam im Sommer vom 1. FC Magdeburg) in der Offensive wieder zurück sind nach ihren Verletzungen.

Bis zum 1. September müsste der Wechsel über die Bühne gehen, denn dann schließt das Transferfenster für diesen Sommer. Zoller, der seit viereinhalb Jahren für den VfL spielt und in 109 Pflichtspielen 33 Tore erzielte sowie 21 weitere Treffer auflegte, wird aufgrund der aktuellen Situation an der Castroper sicher darauf drängen, dass ein Wechsel zustande kommt.

Fortuna Düsseldorf sucht einen Stürmer wie Simon Zoller

Denn bei der Fortuna suchen sie einen Stürmer wie ihn, der den bisherigen Angreifern Daniel Ginczek und Vincent Vermeij vom Typ her nicht ähnelt und eine neue Komponente in das Spiel der Landeshauptstädter bringt, die in der 2. Bundesliga um den Aufstieg mitspielen wollen.

