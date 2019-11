VfL Bochum freut sich auf den BVB mit Top-Talent Moukoko

Bochum. Am Mittwoch hat der BVB in Barcelona gewonnen, am Sonntag will es der VfL Bochum besser machen als der spanische Topklub. Im Derby der A-Jugend.

Von Spiel zu Spiel denken sollen die A-Junioren des VfL Bochum, sagt Trainer Matthias Lust. Aber es gibt dann eben doch Spiele, die sich anders anfühlen als ein normales Bundesliga-Match. Am Sonntag (11 Uhr, Fußballpark BVB Hohenbuschei) steht wieder solch eine Partie an. Die älteste Jugendmannschaft des Zweitligisten misst sich mit dem Nachwuchs des Champions-League-Klubs aus der Nachbarstadt. Bei Borussia Dortmund will der VfL beweisen, dass er in dieser Altersklasse mithalten kann. „Wir freuen uns auf das Derby“, sagt Trainer Lust.