VfL Bochum: Gegen Heidenheim wieder in die Spur kommen

Bochum. An diesem Freitag empfängt der VfL den FC Heidenheim. Den Bochumern fehlt wie dem Rest der Topteams in der Zweiten Liga die Konstanz.

Bochums kommender Gegner weiß noch zu gut, wie es sich anfühlt, wenn der Aufstieg zum Greifen nahe ist. In der vergangenen Saison stieß der 1. FC Heidenheim die Tür zur ersten Liga auf. Werder Bremen gewann die Relegation und blieb in Liga eins. Heidenheim war gescheitert.

An diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky/Zum Liveticker) empfängt der VfL Bochum den Fast-Aufsteiger aus Heidenheim. Die Aufstiegsfrage ist in dieser Saison noch weit weg, bislang sind erst zwölf Spieltage gespielt. Die Anhänger des VfL erleben aber schon ein Wechselbad der Gefühle: Starken Auftritten folgen Dämpfer wie zuletzt gegen Hannover 96 . Bochum verlor nach einer schwachen Leistung 0:2. Trainer Thomas Reis sprach danach von einem "brutalem Kollektivversagen": "Wir wissen alle, dass wir eine sehr, sehr schlechte Leistung abgerufen haben." Gegen Heidenheim soll es mal wieder zurück in die Spur gehen. "Wir freuen uns auf das Spiel", sagt Trainer Reis vor dem letzten Heimspiel des Jahres.

VfL Bochum: Kapitän Losilla kehrt zurück

Bis auf Saulo Decarli, Tarsis Bonga und Vasilios Lampropoulos hat Reis alle Spieler beisammen. Verteidiger Lampropoulos zog sich in Hannover eine Muskelverletzung zu, wird in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Dafür kehrt Kapitän Anthony Losilla nach seiner abgesessenen Gelb-Sperre zurück. "Wir sind froh, dass Tato wieder dabei ist", sagt Reis.

Um in dieser Saison oben mitspielen zu können, braucht es vor allem eins: Konstanz. Tröstlich für den VfL: Die findet im Moment keine Top-Mannschaft der zweiten Liga. "Wer ist in dieser Liga aktuell konstant?", fragte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz rhetorisch und verwies auf den zwischenzeitliche Spitzenreiter HSV oder Greuther Fürth. Deshalb ist Schindzielorz' Devise: "Wir schauen nur auf uns. Unsere große Aufgabe ist, die Ausschläge nach unten so gering wie möglich zu halten. Das ist die Realität der Zweiten Liga." Gegen Heidenheim konnte Bochum zuletzt dreimal in Folge gewinnen. (lo)

