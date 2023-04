VfL Bochum gegen VfB Stuttgart kann zum Neun-Punkte-Spiel werden

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Ostersonntag auf den VfB Stuttgart. Gegen den Tabellenletzten kann das Team von Thomas Letsch einen Sprung machen.

Sein erlernter Beruf holt Thomas Letsch immer mal wieder ein. Der Trainer des VfL Bochum ist studierter Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport. Zuletzt hatte er immer wieder versucht, dass sein Lehrberuf nicht so oft im Fokus steht, er sei Fußballlehrer, hat er dann betont. Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr, DAZN) aber kam dennoch erneut der Hinweis, dass er sich mit Zahlen gut auskenne. Im Abstiegskampf der Bundesliga verriet Letsch, dass er durchaus schon mal schaue, was rechnerisch in den kommenden Spielen realistisch sei.

34 Punkte könnten dem VfL Bochum reichen

Das Ergebnis seiner Rechnung, wie viele Punkte sein Team nach seiner Rechnung benötige, um den Klassenerhalt zu schaffen, wollte er nicht verraten. „Jedes Spiel ist eine Chance. Je früher wir Punkte machen, desto weniger müssen wir rechnen“, sagte der 54-Jährige. „Solange wir auf diesem Tabellenplatz liegen und punkten, werden wir in der Liga bleiben.“ Bei acht ausstehenden Spielen könnten bereits 34 Punkte dafür reichen.

Der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß vor Spielbeginn im Stadion. Foto: Daniel Löb/dpa

Zunächst einmal gibt es an diesem Spieltag für den VfL Bochum die Steigerung des oft genannten Sechs-Punkte-Spiels. Das Spiel gegen Stuttgart kann zum Neun-Punkte-Spiel werden. 26 Zähler hat Bochum, Stuttgart hat 20. Gewinnt Bochum, wären es 29 Punkte und ein Neun-Punkte-Vorsprung auf Stuttgart. Das wäre ein weiterer großer Schritt Richtung Klassenerhalt. „Das ist uns bekannt“, sagte Letsch. „Und so gehen wir es auch an.“ . Erneut könnten die Bochumer einen Kontrahenten mit einem Sieg weiter distanzieren. Gegen Schalke klappte das nicht. Nun soll es anders, vor allem besser laufen. Letsch ist sich sicher: „Ein zweites Schalke passiert uns nicht.“

Stuttgart-Trainer Hoeneß erwartet Chaos beim VfL Bochum

„Jeder kennt die Tabelle“, sagte Letsch, der am Sonntag auf der Position des Linksverteidigers Danilo Soares nach Ablauf von dessen Sperre bringen wird, auch wenn Dominique Heintz dort beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt einen würdigen Vertreter abgegeben hatte. „Es ist eine Riesenchance für uns, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten und den Vorsprung auszubauen. Wenn wir 100 Prozent abrufen, ist es schwer, uns zu schlagen. Aber wenn wir etwas nachlassen, wird es schwerer für uns. Es ist kein Endspiel, aber eine große Chance. Wir spielen zu Hause, haben es in der eigenen Hand.“

Mehr News zum VfL Bochum

Die Gäste setzen derweil voll und ganz auf die Kräfte, die der Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Sebastian Hoeneß freisetzen soll – wie schon beim Einzug ins Pokal-Halbfinale am Dienstag durch das 1:0 über den 1. FC Nürnberg. „Die Marschroute ist klar“, sagte der 40-Jährige am Freitag. Das Team brauche Stabilität und Kontrolle gegen die Bochumer, denn: „Die wollen sicher ein Chaos veranstalten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum