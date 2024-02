VfL Bochum: Hilft Lukas Daschner gegen akute Harmlosigkeit?

Anne Castroper: „Über dem VfL Bochum steht ein guter Stern“

Im Revierderby verpasste der VfL Bochum die Überraschung und musste sich Borussia Dortmund am Ende 1:3 geschlagen geben. In beiden Halbzeiten wurde dem BVB jeweils ein Elfmeter zugesprochen – zumindest der Zweite ist umstritten. Darüber diskutieren WAZ-Reporter Ralf Ritter und Moderatorin Annalena Fedtke gemeinsam mit Ilja Kaenzig, dem Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, in der neuen Folge „Anne Castroper – der Stadtwerke VfL-Talk von WAZ und Radio Bochum“. Ilja Kaenzig stellt sich nicht nur den Fragen des Reporters und der Moderatorin, sondern auch den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorab eingesendet wurden. Ob der VfL weiter auf Investorensuche ist, ob ein Stürmer noch vor dem Ende der Wintertransferphase zum VfL kommt und warum der Einstieg eines Investors in die DFL dem VfL Bochum helfen kann, verrät Ilja Kaenzig im Talk.

Video: FUNKE Foto & Video