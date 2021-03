VfL Bochum: Robert Tesche verlängert seinen Vertrag

Bochum. Der VfL Bochum hat den auslaufenden Vertrag mit Routinier Robert Tesche (33) um ein Jahr verlängert. Das gab der Klub vor dem HSV-Spiel bekannt.

Punktlandung ein paar Stunden vor dem Spitzenspiel gegen den Hamburger SV. Mittelfeldspieler Robert Tesche hat seinen Vertrag beim VfL Bochum um ein Jahr verlängert bis zum Sommer 2022.

Seit 2017 spielt der Ex-Hamburger für den VfL Bochum, in 101 Spielen erzielte er neun Treffer und bereitete fünf vor. Tesche ist kein Lautsprecher und doch „unheimlich wichtig auch für die Kabine“, sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz schon am Tag zuvor. Er ist auch in dieser Saison eine wesentliche Stütze im Mittelfeld, bildet gemeinsam mit seinem langjährigen Partner im Zentrum, mit Anthony Losilla, eine wichtige Achse beim VfL.

„Robert Tesche gehört zu den Stabilisatoren unseres Teams, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Er zeigt immer hundertprozentigen Einsatz und Leistungsbereitschaft“, erklärt Schindzielorz die Vertragsverlängerung.

Dass Tesche gerne beim VfL bleiben will, hat er im Laufe dieser Saison auch gegenüber dieser Redaktion mehrmals betont. „Wir sind ein Team und wollen erfolgreich sein. Das ist es, was mich weiter antreibt“, sagt er nun nach der gesetzten Unterschrift. Der Mann, auf den immer Verlass ist, wie Trainer Thomas Reis gerne betont – auch im Training. „Er setzt gewissenhaft das um, was ich von ihm verlange“, schwärmt der Coach von Tesches Charakter.

Der ball- und passsichere Routinier, der zudem mit Übersicht und Erfahrung seine Tempodefizite mehr als wettmacht in dieser Spielzeit, will in der kommenden Saison am liebsten eine Etage höher spielen. Bochum setzt dabei auf Kontinuität: Tesche ist bereits der 23. Profi, den der VfL im Aufstiegsfall unter Vertrag hat.

Im Laufe dieser Saison ihre Verträge verlängert hatten neben Trainer Thomas Reis und seinem Trainerteam bereits die Spieler Manuel Riemann, Anthony Losilla, Cristian Gamboa und Herbert Bockhorn. Der Kontrakt von Danny Blum verlängert sich im Sommer laut Klausel automatisch, wenn der VfL es in die 1. Bundesliga schafft. Ende Juni laufen nur noch drei Verträge aus: von Torwart Patrick Drewes, bei dem die Zeichen auf Trennung stehen, von Milos Pantovic und Thomas Eisfeld.