VfL Bochum im DFB-Pokal bei RB Leipzig ohne Torwart Riemann

Platzverweis: Schiedsrichter Martin Petersen zeigt dem Bochumer Torwart Manuel Riemann beim Pokalspiel in Mainz die Rote Karte.

Bochum Das DFB-Sportgericht hat Manuel Riemann für ein Pokalspiel gesperrt. Der Torwart des VfL Bochum fehlt damit im Duell bei RB Leipzig.

Der VfL Bochum muss im DFB-Pokal-Achtelfinalduell bei RB Leipzig auf Manuel Riemann verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Torhüter des Zweitligisten für eine Partie gesperrt.

Schiedsrichter Martin Petersen zeigte Riemann in der fünften Minute der Verlängerung des Pokalspiels beim FSV Mainz 05 (5:2 n.E.) die Rote Karte. Riemann hatte rund 30 Meter vor dem Tor Dong-Won Ji mit einer Notbremse von den Beinen geholt.

Der VfL hat dem Urteil des DFB-Sportgerichts bereits zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig. Die Bochumer treten nun ohne ihren Stammtorwart am 2./3. Februar beim Bundesligisten in Leipzig an. (fs)