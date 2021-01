VfL Bochum: In Regensburg drohen zwei weitere Ausfälle

Bochum. Der VfL bangt vor dem Spiel in Regensburg noch um den Einsatz des Siegtorschützen beim 2:1 gegen Darmstadt. Auch Ersatzkeeper droht auszufallen.

Die Topf fünf wird auch nach dem kommenden 15. Spieltag unter sich bleiben in der 2. Liga. Der Tabellensechste Aue hat vier Zähler Rückstand auf die aktuelle „Big Five“. Denn Fortuna Düsseldorf hat am Montagabend mit dem 2:1 gegen den SC Paderborn seinen fünften Sieg in Serie gefeiert und ist als Fünfter wieder punktgleich mit dem Vierten VfL Bochum. Die letzte Pleite kassierte der Bundesliga-Absteiger in Bochum – mit 0:5.

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

Die ersten fünf Teams trennen maximal drei Punkte, ein direktes Duell steht nicht an: Jeder hat theoretisch die Chance auf die Spitzenposition. Der HSV (in Nürnberg) kann die Tabellenführung verteidigen. Kiel (bei St. Pauli), Fürth (in Karlsruhe), Bochum (in Regensburg) und Düsseldorf (in Braunschweig) könnten sie erobern, wobei die Fortuna aufgrund der schwachen Tordifferenz realistisch betrachtet maximal Zweiter werden kann.

VfL Bochum: Trainer Thomas Reis schätzt die Dynamik und Mentalität von Regensburg

Der VfL wird am Samstag die gut 550 Kilometer lange Reise in den Süden Bayerns antreten, am Sonntag ist um 13.30 Uhr Anpfiff in Regensburg, beim Tabellenvierzehnten. Bei einem Gegner, „der von seiner Dynamik und Mentalität lebt“, sagt VfL-Trainer Thomas Reis mit Respekt, aber angesichts der eigenen Stärke naturgemäß ohne Angst.

Auch sein Team zeigte zuletzt ja eine erstklassige Mentalität, drehte die Spiele in Mainz im Pokal und zum Liga-Start 2021 gegen Darmstadt. „Regensburg gibt nie auf, das zeichnet sie aus“, sagt Reis. Der Jahn spiele „keinen Schnickschnack, sondern sehr geradlinig“. Heißt: Bei eigenen Ballverlusten muss Bochum höllisch aufpassen, schaltet Regensburg blitzschnell um. „Da benötigen wir eine gute Positionierung“, sagt der VfL-Coach.

Entsprechend ist das Umschaltspiel der Trainingsschwerpunkt am Mittwoch, während am Dienstagvormittag das eigene Spiel in die Tiefe, ein Schwachpunkt zuletzt gegen Darmstadt, im Fokus stand. Auch, um Lösungen gegen das hohe, intensive Pressing der Regensburger zu kreieren. Nach der „sehr intensiven Einheit“ morgens, so Reis, fand nachmittags Athletik-Training statt.

VfL Bochum: Milos Pantovic trainiert nur individuell - für Patrick Drewes wird es eng

Nicht im Mannschaftstraining dabei war neben den bereits zuletzt und auch am Sonntag noch fehlenden Vasilios Lampropoulos und Soma Novothny der Siegtorschütze vom Darmstadt-Spiel. Milos Pantovic laboriert an einer Reizung im Knie, trainierte daher nur individuell. Nach einem trainingsfreien Donnerstag hofft Reis, dass der Offensivspieler am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Pantovic‘ Einsatz in Regensburg ist also noch offen.

Noch enger wird es wohl für Patrick Drewes. Der Torwart verdrehte sich das Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus, laut Reis handelt es sich bei der Verletzung aber um „nichts Dramatisches“. Der erste Ersatz von Manuel Riemann könnte die Partie am Sonntag allerdings verpassen, für ihn würde dann der 19-jährige Paul Grave auf der Bank Platz nehmen. Drewes‘ geplanter Einsatz im Pokalspiel bei RB Leipzig Anfang Februar aber sei „Stand jetzt nicht gefährdet“, so Reis. Im Pokal-Achtelfinale ist Manuel Riemann ja nach seiner Roten Karte in Mainz wie berichtet gesperrt.