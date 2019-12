Bochum. Marcel Maltritz, Peter Peschel, Mimoun Azaouagh sind drei der Ex-Profis, die für den VfL Bochum beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim spielen.

VfL Bochum kommt mit Maltritz und Azaouagh nach Mülheim

Der letztjährige Finallist VfL Bochum hat als erste Mannschaft seinen Kader für die 15. Auflage des NRW-Traditionsmasters am 5. Januar 2020 in Mülheim bekannt gegeben. Wer es als Fußballer bis in die Bundesliga geschafft hat, für den ist der ganz normale Sonntagskick in der Kreisliga normalerweise so weit weg wie die Erde vom Mond. Eigentlich unvorstellbar, dass tatsächlich Ex-Profis den Weg zurück gehen.

Marcel Maltritz ist einer davon. Heute spielt der Abwehrspieler bei DJK Teutonia Ehrenfeld in der 10. Liga (Kreisliga B) im Bochumer Amateurfußball. Seine Lieblingsnummer „4“ trägt er zwar immer noch auf dem Rücken, allerdings fungiert er mittlerweile als Spielmacher. Zwölf Tore hat er in der Hinrunde erzielt und kann mit seiner Mannschaft die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga B2 feiern: Platz eins nach 14 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage.

Zum ersten Mal in Mülheim sind zwei alte Weggefährten von Marcel Maltritz dabei, mit denen er gemeinsam in der Saison 2010/2011 noch in der 1. Bundesliga zusammen spielte. Mimoun Azaouagh und Faton Toski werden das blau-weiße Trikot für die Mannschaft von Teamchef Michael Ata Lameck überstreifen. In Bochum freut man sich auf das Kräftemessen mit dem Titelverteidiger RW Oberhausen, FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf in der Gruppe A.

Der vorläufige VfL-Kader im Überblick

Klaus Schlapka, Michael Bemben, Peter Közle, Marcel Maltritz, Faton Toski, Engin Yavuzaslan, Peter Peschel, Mimoun Azaouagh, Dirk Eitzert