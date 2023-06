VfL Bochum: Kwarteng-Wechsel steht kurz bevor

Bochum. Der VfL Bochum steht unmittelbar vor der nächsten Sommer-Verpflichtung. Moritz-Broni Kwarteng vom 1. FC Magdeburg ist im Anflug.

Der VfL Bochum um Kaderplaner Marc Lettau bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Bundesliga-Saison. Moritz-Broni Kwarteng soll in den kommenden Tagen an der Castroper Straße seinen Medizincheck absolvieren und vorgestellt werden. Der 25-Jährige spielt derzeit noch für den 1. FC Magdeburg, zwischen den beiden Mannschaften herrscht Einigkeit. Zuerst hatten "Fußballtransfers" und die "Bild" über den Deal berichtet.

Dem Vernehmen nach greift der VfL für seine Verhältnisse tief in die Tasche. Eine Million Euro beträgt die fixe Ablösesumme, hinzu kommen weitere Bonuszahlungen. Seit 15 Jahren gab der Verein nicht mehr so viel Geld für einen Neuzugang aus. Im Rennen um den Offensivmann haben die Bochumer zudem reichlich Konkurrenz ausgestochen: Sowohl aus seiner Heimatstadt vom VfB Stuttgart als auch vom FC Basel hatte Kwarteng Angebote vorliegen, auch Borussia Mönchengladbach und Lech Posen sollen interessiert gewesen sein.

VfL Bochum: Neuzugang Kwarteng führte Magdeburg zum Klassenerhalt

Der offensive Mittelfeldspieler spielte im Herrenbereich in der Reserve des Hamburger SV, ehe er im Januar 2022 zum 1. FC Magdeburg wechselte. Zuvor war er ein halbes Jahr vereinslos gewesen. Mit Magdeburg stieg er in die 2. Bundesliga auf und avancierte dort in der abgelaufenen Saison unter Christian Titz, der Kwarteng noch aus seiner Zeit in Hamburg kannte, zum absoluten Leistungsträger. Zehn Tore erzielte Kwarteng, drei weitere Treffer bereitete er vor. Er hatte erheblichen Anteil am frühzeitig feststehenden Klassenerhalt.

Kwarteng wird der fünfte externe Neuzugang bei den Bochumern sein. Zuvor hatte der VfL bereits Rechtsverteidiger Felix Passlack (Borussia Dortmund), Mittelfeldspieler Lukas Daschner (FC St. Pauli), Innenverteidiger Noah Loosli (Grasshoppers Zürich) und Torhüter Niclas Thiede (SC Verl) verpflichtet. Weitere Neuzugänge sollen folgen, um erneut gut gerüstet für den Kampf um den Klassenerhalt zu sein.

