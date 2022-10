VfL Bochum: Letsch wird sauer - "Können wir wegwerfen"

Bochum. Mächtig sauer zeigte sich VfL Bochums Trainer Thomas Letsch am Dienstag bei der ersten Trainingseinheit. Hinterher ruderte er etwas zurück.

Thomas Letsch geht in seine zweite Woche als Trainer des VfL Bochum. In der ersten Woche war er – zumindest bei den öffentlichen – Trainingseinheiten mehr der Beobachter. Er wollte sein neues Team erst einmal kennenlernen. Nach dem ernüchternden 0:4 bei RB Leipzig machte er zum Start in seine zweite Woche dem Team am Dienstag bei der ersten Einheit gleich eine klare Ansage.