VfL Bochum: Masovic verlängert − Lettau lobt seine Vielseitigkeit

Bochum. Erhan Masovic hat seinen Vertrag beim VfL Bochum bis 2026 verlängert. Er gehört zu den Spielern, die auch mal Transfererlöse einbringen könnten.

Während der Sommer-Transferperiode schien die Zukunft von Erhan Masovic unklar. Es gab Gerüchte, dass der 24 Jahre alte Defensivmann den VfL Bochum verlassen könnte. Doch nun hat der Serbe, der 2020 ablösefrei vom belgischen Topklub FC Brügge ins Ruhrgebiet gewechselt war, seinen Vertrag bis 2026 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass sich Erhan Masovic dazu entschieden hat, die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr auszuweiten“, sagt Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian. „Seine Entwicklung vom Kaderspieler in der 2. Bundesliga hin zum Leistungsträger unserer Bundesliga-Mannschaft ist bemerkenswert.“

Masovic hat in drei Jahren 69 Pflichtspiele für den VfL absolviert. „Erhan Masovic hat sich hier zum Stammspieler entwickelt, ist zudem beim VfL zum serbischen A-Nationalspieler gereift. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns sein Potenzial noch weiter zur Entfaltung bringen kann“, sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau. „Seine Vielseitigkeit für uns enorm wichtig, Erhan kann variabel eingesetzt werden.“ In dieser Bundesliga-Saison absolvierte Masovic alle bisherigen vier Partien über die gesamte Dauer. Dreimal kam er in der Dreier-Abwehrkette zum Einsatz, beim 2:2 in Augsburg indes im zentralen Mittelfeld.

Masovic bedankt sich beim VfL Bochum

Masovic selbst betont: „Ich in dem VfL sehr dankbar, hier wird mir vieles ermöglicht. Durch den VfL bin ich zum Bundesligaspieler geworden, was meine Nationalmannschaftskarriere positiv beeinflusst hat. Die Vertragsverlängerung ist mein Zeichen des Dankes an die Verantwortlichen, die an mich geglaubt haben.“ Masovic gehört angesichts seiner Entwicklung zu den Spielern, die dem VfL auch mal Transfererlöse einbringen könnten. Er blickt aber jetzt nur auf Bochum: „Ich möchte weiterhin dabei mithelfen, dass wir unsere Ziele, in dieser Saison ist es erneut der Klassenerhalt, schnellstmöglich erreichen.“

