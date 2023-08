VfL Bochum mit Dreierkette wieder desolat: Stellt Thomas Letsch um?

Stuttgart. Der VfL Bochum zeigt nach der Pokal-Blamage die nächste peinliche Leistung. Das 0:5 in Stuttgart erinnert Trainer Thomas Letsch an RB Leipzig.

Thomas Letsch hat beim und mit dem VfL Bochum schon so manche Geschichte geschrieben, manch denkwürdige Niederlage erklären müssen oder ebenso denkwürdige Siege feiern dürfen. Er geht in seine erst zweite Saison beim VfL Bochum und doch gibt es bereits Wiederholungen bei den Ereignissen. Das 0:5 (0:2) beim VfB Stuttgart erinnerte in seiner Art und Weise und seiner Entstehung sehr dem 0:4, mit dem Letsch sein erstes Spiel als Trainer des VfL Bochum bei RB Leipzig verloren hatte.