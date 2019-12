VfL Bochum mit Ganvoula und Wintzheimer gegen Regensburg

Nein, eine Bilanz will Thomas Reis noch nicht ziehen vor dem Weihnachtsfest. „Wir haben am Sonntag noch ein ganz wichtiges Spiel, das hat Priorität. Drei Punkte wären für uns unheimlich wichtig“, sagt der Trainer des VfL Bochum. Am vierten Advent ist der SSV Jahn Regensburg zu Gast im Ruhrstadion (13.30 Uhr). Bei einem Sieg würde der VfL mit dem Jahn, der 23 Zähler geholt hat bisher, nach Punkten gleichziehen. „Es ist unser großes Ziel, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge zu gewinnen“, sagt Reis eine Woche nach dem 2:1-Sieg gegen Hannover 96.

Dabei zeigte der VfL in der ersten Halbzeit eine seiner besten Saisonleistungen. Lief früh an, machte Druck, erzielte zwei saubere Treffer. Und deshalb sagt Reis: „Es könnte sein, dass wir mit der gleichen Startelf beginnen.“

Ganvoula ist wohl rechtzeitig wieder einsatzbereit

Heißt: Silvere Ganvoula wäre dabei. Am Freitag ist der Neun-Tore-Stürmer ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem ihn Nackenprobleme ausgebremst hatten seit dem Hannover-Spiel. „Er ist einsatzfähig, wir warten aber noch die Einheit am Samstag ab“, sagt der Trainer. Vermutlich bildet Ganvoula dann wieder mit Manuel Wintzheimer eine Doppelspitze, wobei Wintzheimer tendenziell ein Stück hinter Ganvoula aktiv wird – die Grenzen freilich sind fließend. Über rechts soll Simon Zoller pressen, über links Danny Blum. „Letztlich“, sagt Reis, „wollen wir dem Gegner wieder unser Spiel aufzwingen.“

Allerdings zeigt der VfL-Trainer Respekt vor der Leistung der Regensburger. „Sie spielen wieder eine sehr ordentliche Hinrunde, das ist eine echte Hausnummer. Sie haben drei Punkte mehr als wir. Das sollte Warnung genug sein.“ Zudem habe man auch das Hinspiel „noch im Kopf“, als der VfL noch unter Reis-Vorgänger Robin Dutt nach einer schwachen Leistung mit 1:3 verlor. „Da haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht“, sagt Thomas Reis.

Das sagt Thomas Reis über Armel Bella-Kotchap

Bochums großes Verteidiger-Talent Armel Bella-Kotchap. Foto: /Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Fehler, die auch einem großen Talent beim Auswärtsspiel in Fürth passiert sind, wobei nicht nur Armel Bella-Kotchap bei der letzten Auswärtsniederlage (1:3) patzte. Bella-Kotchap wurde in der Vorwoche 18 Jahre jung, erhielt einen neuen Vertrag mit verbesserten Konditionen, muss „nebenbei“ auch Klausuren schreiben in der Schule. Bei „transfermarkt.de“ stieg sein Marktwert auf nun 2,5 Millionen Euro, er ist neben Silvere Ganvoula (auch 2,5 Millionen Euro) damit der wertvollste Spieler im VfL-Kader, wenn man dieser Einschätzung folgen mag.

„Armel ist erst 18, es gibt noch viel drumherum, in Fürth hat er nicht die Leistung gebracht, die er schon abgerufen hat“, erklärte Reis. „Er ist bei mir nicht runtergefallen, aber junge Spieler will ich auch nicht verheizen. Er hat ein großes Talent, das wir fördern wollen. Dazu gehört, ihn auch mal zu schützen, eine Pause zu geben, damit er durchatmen kann.“

Vermutlich wird die Pause auch gegen Regensburg andauern, Simon Lorenz dürfte erste Wahl bleiben. Grundsätzlich hat Reis die „Qual der Wahl“, wie er sagt, bis auf die Langzeitausfälle Maxim Leitsch, Ulrich Bapoh und Sebastian Maier sind alle Spieler bereit.

Geld für einen Transfer ist in überschaubarem Maße vorhanden

Denkbar, dass Spieler wie Jan Wellers und Maxwell Gyamfi den Klub noch in der Winterpause verlassen. Mindestens ein Neuzugang, idealerweise ein starker Innenverteidiger, soll verpflichtet werden, um mehr Stabilität in die Defensive zu bekommen. Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz darf für diesen Transfer auch - in überschaubarem Maß - Geld in die Hand nehmen. Grundsätzlich aber betont Trainer Reis: „Ich bin mit der Truppe so, wie sie ist, zufrieden. Wenn sich etwas auftut, müssen wir schauen, ob es passt.“