VfL Bochum mobilisiert alle Kräfte für das Endspiel bei Hertha BSC - "Alle nach Berlin"

"Am 20.05. alle nach Berlin!" - Der VfL Bochum kann bei der Hertha den Klassenerhalt perfekt machen.

Bochum. Nach dem wichtigen 3:2 gegen den FC Augsburg wartet Hertha BSC auf den VfL Bochum. Der vorzeitige Klassenerhalt in Berlin ist möglich.

Thomas Letsch war zu Beginn des 32. Bundesliga-Spieltags im Kino. Während Hertha BSC beim 1. FC Köln am Freitagabend mit 2:5 verlor, schaute sich der Trainer des VfL Bochum den Film „Air: Der große Wurf“ an, eine Geschichte über Basketball-Superstar Michael Jordan und seine erfolgreiche Partnerschaft mit einem Sportartikel-Hersteller. Eine Woche zuvor hatte Letsch im Fernsehen verfolgt, wie Konkurrent Schalke 04 bei Mainz 05 durch einen Elfmeter in der zwölften Minute der Nachspielzeit mit 3:2 gewann. „Danach habe ich katastrophal geschlafen“, berichtete der 54-Jährige: „Das wollte ich mir nicht noch mal antun.“