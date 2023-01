VfL Bochum: Keven Schlotterbeck kommt - erster Wintertransfer perfekt

Bochum. Der erste Wintertransfer des VfL Bochum ist unter Dach und Fach. Verteidiger Keven Schlotterbeck wird von Union Berlin ausgeliehen.

Der VfL Bochum stärkt für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga seine Defensive. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (25) kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten SC Freiburg, das bestätigten beide Klubs am Montag. Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck (23) schließt sich dem VfL vorerst bis zum Saisonende an, schon am Montag nahm er mit dem Team die Vorbereitung auf.

Keven Schlotterbeck soll beim VfL Bochum mehr Spielpraxis erhalten

„Keven ist mit dem Wunsch nach Veränderung mit der Möglichkeit auf mehr Spielzeit an uns herangetreten“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach: „Das können wir, gerade auch nach der Vertragsverlängerung im Sommer, gut nachvollziehen.“

"Durch Keven Schlotterbeck verstärken wir unseren Kader und erweitern unsere Möglichkeiten in der Defensive, indem wir variabler aufgestellt sind", betont VfL-Sportchef Patrick Fabian.

Schlotterbeck hatte 2019 sein Bundesliga-Debüt für den SC gegeben, in der darauffolgenden Spielzeit war er an Union Berlin ausgeliehen. Insgesamt bestritt er bislang 70 Bundesligaspiele. Der VfL Bochum steht nach 15 Spieltagen als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz, die Winterpause endet für den Klub mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC am 21. Januar.

VfL Bochum kassierte 36 Gegentore

Mit der Verpflichtung Schlotterbecks hofft der VfL Bochum, die Probleme in der Defensive beheben zu können. 36 Gegentore kassierte der VfL in den ersten 15 Spielen - Höchstwert in der Fußball-Bundesliga. Erhan Masovic konnte nicht überzeugen, Talent Tim Oermann ist aufgrund seines Alters noch nicht frei von Fehlern. Ivan Ordets und Vasileios Lampropoulos hinterließen in den letzten Spielen vor der WM-Pause immerhin einen ordentlichen EIndruck. (fs mit dpa)

