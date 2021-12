VfL Bochum: Reis wird nach Pleite in Bielefeld deutlich: "Das war gar nichts"

Bielefeld. Der VfL Bochum hat auf der Alm einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Trainer Thomas Reis war nach dem 0:2 bei Arminia Bielefeld sauer.

Der VfL Bochum hat das West-Duell beim Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld am Dienstagabend verdient mit 0:2 (0:0) verloren. Der Japaner Masaya Okugawa (51.) mit seinem vierten Saisontor und der Österreicher Patrick Wimmer (69.) erzielten die Treffer auf der Alm.

VfL Bochum: Thomas Reis kritisiert sein Team

Rein tabellarisch kann der VfL die erste Niederlage nach drei Spielen ohne Pleite verkraften. Bochum liegt liegt mit 20 Zählern weiterhin im Tabellenmittelfeld. Doch aufgrund der schwachen Leistung war die Stimmung im Bochumer Lager dennoch getrübt. Trainer Thomas Reis fasste seine Eindrücke nach dem Spiel kurz, aber klar verständlich zusammen: „Es ist eigentlich in einem Satz getan: Das war heute von uns gar nichts."

Nach einer umkämpften Anfangsphase mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld kam Arminia Bielefeld immer besser ins Spiel und übernahm die Kontrolle. Der Ex-Schalker Alessandro Schöpf hatte nach rund 20 Minuten die erste sehr gute Bielefelder Tormöglichkeit. Es folgten weitere Gelegenheiten für die überlegenen Gastgeber. Die Großchance für Bochums Gerrit Holtmann (36.) blieb die Ausnahme. "Wir waren mental nicht wach, es hat die geistige Frische gefehlt", analysierte Reis.

Seine Mannschaft habe die Vorgaben vor allem in der ersten Halbzeit nicht umsetzen können. "Wir wollten die ersten Zweikämpfe gewinnen, Nadelstiche setzen, vielleicht das Publikum unruhiger machen, denn Bielefeld stand ja unter Druck. Das ist uns in keiner Weise gelungen, im Gegenteil. Wir haben Querpässe gespielt, haben Arminia eingeladen und Glück gehabt, kein Gegentor zu bekommen. Wir hatten nur die eine Chance von Gerrit Holtmann."

Enttäuschung nach dem Schlusspfiff in Bielefeld: Manuel Riemann (l.) und Anthony Losilla (m.) vom VfL Bochum gehen gefrustet über den Platz. Foto: firo

Nach dem Seitenwechsel schlugen die Bielefelder aus ihrer Überlegenheit Kapitel und fuhren einen hochverdienten Sieg ein. Das sah auch Arminia-Trainer Frank Kramer so: "Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, war von Anfang an da, war sehr präsent, hat Abschlüsse herausgeholt, hat aufmerksam verteidigt. Bei den Toren gab es Fehler vom Gegner, aber die muss man im Fußball auch erzwingen. Die Mannschaft hat sich belohnt für ihren Aufwand. Wir haben gezeigt, dass wir da sind, dass wir leben."

VfL Bochum: Reis erwartet einen Reaktion gegen Union Berlin

Am kommenden Samstag hat der VfL Bochum schon die Möglichkeit, Wiedergutmachung zu betreiben und ein großartiges Kalenderjahr mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzuschließen. Ab 15:30 Uhr ist Union Berlin zu Gast an der Castroper Straße. VfL-Trainer Reis ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft eine Reaktion zeigen wird: "Wir müssen den Mund abputzen, wieder aufstehen, die Wunden lecken. Ich will aber nur dieses Spiel madig machen, nicht die Saison. Wir haben Samstag die Möglichkeit, die Hinrunde gut zu beenden, da liegt voller Fokus drauf. Die Spieler waren selbst enttäuscht, wir werden am Samstag wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ (fs, rari)

