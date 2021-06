VfL Bochum: Rückkehr von Torhüter Michael Esser

Bochum. Der Ex-Bochumer soll laut eines Medienberichts Zweitligist Hannover 96 verlassen. Damit hätte der Aufsteiger einen Ersatz für Drewes gefunden.

Manuel Riemann bekommt beim VfL Bochum anscheinend Konkurrenz: Der Stammtorwart des Bundesliga-Aufsteigers soll beim Trainingsauftakt am 28. Juni das Projekt Klassenerhalt mitangehen - höchstwahrscheinlich wird er dann auf seiner Position ein neues Gesicht sehen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, verlässt Michael Esser den Zweitligisten Hannover 96 und wechselt zum VfL Bochum.

Die Verpflichtung würde Sinn ergeben. Bochums Mittel auf dem Transfermarkt sind durch die Corona-Pandemie begrenzt. Der 33-jährige Torwart soll ablösefrei zur Castroper Straße kommen. Nur noch letzte Formalitäten der Auflösung des bis 2023 datierten Vertrages seien zu klären. 96-Boss Martin Kind habe seine Zustimmung bereits gegeben.

Michael Esser: 29 Einsätze in der vergangenen Saison

Der bundesliga-erfahrene Michael Esser kommt in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf 29 Einsätze. In Bochum ist er außerdem bestens bekannt: Der gebürtige Castrop-Rauxeler spielte von 2010 bis 2015 beim Revierklub. 2012 gab er sein Profi-Debüt, kam danach insgesamt in 24 Zweitliga-Spielen zum Einsatz. 2015 verließ er den VfL und wechselte zu Sturm Graz. Sein Nachfolger hieß Manuel Riemann.

Der Riemann-Ersatz in der Aufstiegssaison hieß Patrick Drewes. Als der Stammtorwart mit einer Handverletzung in der spannenden Schlussphase ausfiel, bekam Drewes noch einmal eine Chance, sich auszuzeichnen. Der Vertrag des 28-Jährigen lief zum Saisonende aus. Drewes überzeugte, doch am Ende trennten sich die Wege: Drewes spielt fortan beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Neben Riemann hat der VfL noch zwei talentierte Torhüter: Paul Grave (20) und Tjark Ernst (18), t. Die Einsatzchancen dieser beiden dürften nun aber sinken. (lo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum