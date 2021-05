VfL Bochum - Sandhausen heute live im TV und Live-Stream sehen - so geht's

Ganz wichtig für den VfL: Spielmacher Robert Zulj. In Nürnberg traf er zuletzt zum 1:1-Ausgleich.

Bochum. Der VfL Bochum tritt im Aufstiegsfinale heute gegen Sandhausen an. Wir erklären, wie Sie das Spiel im TV und Live-Stream sehen können.

Es wird ernst für den VfL Bochum. Nach elf Jahren kann der Ruhrpott-Klub in die Bundesliga zurückkehren. Alles, was die Mannschaft von Trainer Thomas Reis dafür braucht: Einen Sieg im abschließenden Saisonspiel gegen den SV Sandhausen.

Fans dürfen im Ruhrstadion am Sonntagnachmittag nicht dabei sein. Den vielen Anhängern des VfL bleibt die Möglichkeit, das Spiel heute live im TV oder im Live-Stream zu sehen. Wie das möglich ist, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Anstoß, Datum und Co: VfL Bochum gegen den SV Sandhausen heute live

Begegnung: VfL Bochum gegen SV Sandhausen

Datum: 23.05.2021

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: VonoviaRuhrstadion, Bochum

VfL Bochum gegen den SV Sandhausen: Das Aufstisgsfinale heute live im TV sehen – so geht’s

Wenn heute ab 15.30 Uhr in Bochum der Ball rollt, dürfen aufgrund der anhaltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie leider noch keine Zuschauer dabei sein. Heißt: Wer das Aufstiegsfinale der Bochumer heute live stehen will, muss es vor dem TV tun.

Und die einzige Möglichkeit, das Spiel des VfL Bochum gegen Sandhausen heute live im TV zu sehen ist der Pay-TV-Anbieter Sky. Der Sender aus Unterföhring zeigt in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv – so auch den VfL.

Jubel beim VfL Bochum: Tarsis Bonga jubelt mit Robert Zulj. Foto: firo

Anstoß des Spiels ist heute um 15.30 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine Stunde zuvor auf dem Sender SkySport Bundesliga HD 1. Ab 15.20 Uhr beginnt dann auch die Vorberichterstattung des Einzelspiels Bochum – Sandhausen.

Moderator: Yannick Erkenbrecher

Experte: Thorsten Mattuschka

Kommentator Bochum – Sandhausen: Martin Groß.

VfL Bochum – SV Sandhausen heute im Live-Stream sehen – so geht’s

Auch im Live-Stream kann der Kracher zwischen Bochum und Sandhausen heute geschaut werden – allerdings muss man auch dafür Kunde des Pay-TV-Senders Sky sein. Denn parallel zur Übertragung im regulären TV werden alle Spiele der 2. Bundesliga auch bei SkyGo im Stream gezeigt.

So kann das Spiel des VfL Bochum heute auch live von unterwegs geschaut werden – egal, ob auf dem Smartphone, Tablet oder dem Laptop. Alles, was Sie dafür brauchen ist ein Sky-Abo und die passende SkyGo-App, die in allen gängigen Stores zum Download bereits steht (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store).

Mit dem Sky-Ticket kann das Spiel zwischen Bochum und Sandhausen heute auch ohne Sky-Abo live geschaut werden. Preise und Pakete für das Sky-Ticket entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage.

VfL Bochum gegen SV Sandhausen: Die Aufstellungen

Aufstellung VfL Bochum:

Drewes – Brockhorn, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares – Masovic, Losilla – Pantovic, Zulj, Holtmann - Zoll

Aufstellung SV Sandhausen:

Kapino - Nauber, Klingmann, Zhirov - Paurevic, Bachmann, Zenga, Nartey - Biada - Behrens, Keita-Ruel

VfL Bochum: Die bisherigen Aufstiege

Fünfmal stieg der VfL Bochum in seiner Vereinsgeschichte bislang in die Bundesliga auf. In unserer Serie blicken wir auf diese Erfolge der Vergangenheit zurück: (fs)











