VfL Bochum schafft gegen Aue ersten Zu-Null-Sieg

Bochum. Der Vierte spielte beim 15., Aue beim VfL Bochum. Der VfL hätte höher gewinnen können. Ärgerlich endete das Spiel nur für einen VfL-Akteur.

Wie eine Tabelle doch täuschen kann. Als 15. der 2. Bundesliga erwartete der VfL Bochum den Vierten, Erzgebirge Aue. Am Ende des Tages blieb der VfL beim 2:0 (0:0)-Sieg das erste Mal ohne Gegentor, damit in den Heimspielen weiter ungeschlagen und kletterte in der Tabelle etwas nach oben. Selten allerdings hatte in dieser Spielzeit ein Gegner dem VfL so das Spiel überlassen.