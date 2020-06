VfL Bochum: Schindzielorz über Transfers in der Coronakrise

Bochum. 22 Spieler hat der VfL Bochum für 202/21 unter Vertrag. Es soll aber auch Veränderungen geben, so Manager Sebastian Schindzielorz im Interview.

Es sieht gut aus für den VfL Bochum im Kampf um den Klassenerhalt. Vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli äußert sich Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz zur sportlichen Lage und zur schwierige Transferperiode in der Corona-Zeit.

Zwei Siege, zwei Remis. Der Start nach dem Re-Start ist geglückt. Was sind die Hauptgründe?

Sebastian Schindzielorz: Wir sind defensiv deutlich stabiler als vor der Pause, haben nur ein Gegentor bekommen, nach einem Standard. Das ist die Basis. Wir haben seit langem betont, dass wir verlässlicher zusammenarbeiten und eine Grundstabilität in unser Spiel bekommen wollen. Dabei haben wir unsere offensiven Qualitäten beibehalten. Trotzdem bleibt die Situation gefährlich. Die Liga ist sehr eng. Wir müssen auf der Hut sein.

Ein Grund für die neue Stabilität ist die Innenverteidigung mit Maxim Leitsch und Vasileios Lampropoulos. Sie wurden vor der Krise für den Transfer von Lampropoulos - wie auch für den von Mittelfeldspieler Robert Zulj - kritisiert. Jetzt sind beide Stammkräfte. Spüren Sie Genugtuung?

Wir handhaben es beim VfL so, alle Situationen sachlich zu analysieren, um dann Entscheidungen zum Wohle des Klubs zu treffen, natürlich immer unter der Berücksichtigung unserer Möglichkeiten. Kritik ist förderlich, denn sie erfordert es, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Letztlich muss man dann die Dinge vernünftig für sich einordnen. Es ist eines unserer Ziele, auch die Kritiker zu überzeugen.

Sebastian Schindzielorz mit Kapitän Anthony Losilla beim Re-Start, dem Spiel gegen Heidenheim, das der VfL 3:0 gewann. Foto: Jürgen Fromme / firo Sportphoto/POOL

Zurück zum Spiel heute gegen St. Pauli. Ein Sieg könnte schon den Klassenerhalt bedeuten.

Das wird wieder ein ganz enges Spiel. Beide Mannschaften können mit einem Erfolg einen großen Schritt machen. Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel einzeln betrachten. Auch im Erfolgsfall stehen dann noch vier wichtige Spiele an, um uns so gut wie möglich zu platzieren.

Auch wegen des TV-Geldes. In der Fünfjahres-Wertung kann jede bessere Tabellenposition auch perspektivisch viel Geld bedeuten.

Das Fernsehgeld ist eine wesentliche Komponente auf der Einnahmenseite. Das gilt in der Corona-Krise umso mehr. Darüber hinaus befinden wir uns in einem sportlichen Wettbewerb, in dem wir so gut wie möglich abschneiden wollen.

Vorausgesetzt, der Klassenerhalt gelingt: Hat der VfL einen Handlungsspielraum für Transfers?

Wir werden die Krise bewältigen. Selbstverständlich müssen wir unser Handeln den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Das ist eine große Herausforderung, die nicht in ein paar Wochen erledigt sein wird. Ich gehe davon aus, dass wir den Etat anpassen müssen. Derzeit gibt es aber noch so viele verschiedene Szenarien, von denen noch niemand weiß, ob sie eintreten. Ein Szenario beinhaltet Spiele ohne Zuschauer bis zum Jahresende. Der VfL Bochum ist auch bei diesem Szenario handlungsfähig. Wir alle hoffen, dass wir frühestmöglich wieder mit unseren Fans Siege im Vonovia Ruhrstadion feiern können.

Muss der VfL Bochum dafür Spieler verkaufen? Silvere Ganvoula haben angeblich viele Klubs auf dem Zettel, auch Armel Bella-Kotchap wird zum „Tafelsilber“ des Klubs gezählt.

Nein, Notverkäufe wird es nicht geben. Mit diesen Spielern haben wir ja langfristige Verträge geschlossen, damit der VfL Bochum seine Ziele erreicht. Silvere hat einen Vertrag bis 2023. Er hat ein gutes Profil, er ist jung, hat eine gute Physis. Wir wissen, dass er von verschiedenen Klubs beobachtet wird. Wir sehen aber auch, wie wichtig er für uns ist. Genau wie bei Armel Bella-Kotchap, dessen Vertrag bis 2024 läuft, haben wir das Heft des Handelns in der Hand. Der VfL ist auch ohne Einnahmen aus einem Transfer handlungsfähig.

Gibt es denn konkrete Anfragen für Ganvoula oder einen anderen Spieler?

Nein. Es gibt derzeit keinen Grund, diesbezüglich Entscheidungen treffen zu müssen.

Begehrt: Bochums Torjäger Silvere Ganvoula. Der 23-Jährige ha beim VfL einen Vertrag bis 2023. Foto: Ralf Ibing / /firo Sportphoto/POOL

Aktuell stehen 22 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag, mit Verträgen der Vor-Corona-Zeit. Da bliebe wohl nicht so viel Luft für Verstärkungen.

Man kann schon davon ausgehen, dass wir das Gerüst für die kommende Saison bereits beisammen haben, wobei es auch Veränderungen geben wird, in beide Richtungen. Für Entscheidungen ist es aber zu früh. Diese Transferperiode wird völlig anders als die vorherigen. Die englische und spanische Liga zum Beispiel nehmen den Spielbetrieb erst Mitte Juni wieder auf. Viele Fragen sind offen, das ist verbands- und arbeitsrechtlich ein sehr komplexes Thema. Zum Beispiel ist ungeklärt, wie lange die Transferperiode gehen wird oder wann die neue Saison starten könnte. Durch die Corona-Pandemie ist alles anders geworden.

Die Ungewissheit plagt alle Beteiligten, weltweit. Wie wirkt sich das auf die Gespräche aus?

Es herrscht große Unsicherheit. Aber: Alle Beteiligten – die Vereine, Spieler, Berater – haben füreinander mehr Verständnis. Denn alle sehen, dass ja alle betroffen sind. Das läuft sehr solidarisch, sehr vernünftig ab.

Am Ende will aber jeder das Beste für sich, Spieler, Berater, Klub. Ist ein Trend erkennbar?

Ich gehe davon aus, dass viele Vereine ihre Kader verkleinern werden. Beim Thema Einsparungen spielt die Kadergröße auch bei uns eine Rolle. Insgesamt rechne ich damit, dass dadurch der Leihmarkt größer sein wird. Wir schauen schon jetzt genau hin, bei welchem Verein dies der Fall sein könnte, ob Spieler für uns interessant sind, um kurzfristig reagieren zu können.

Bei zehn Spielern laufen die Verträge aus, darunter die der Leihspieler Jordi Osei-Tutu und Vasileios Lampropoulos. Gibt es eine Chance, sie zu halten?

Wir stehen in einem ständigen Austausch mit den Spielern, den Beratern, den Klubs. Beide sind bei uns derzeit Stammspieler. Vasileios fühlt sich bei uns wohl, er hat sich schnell integriert, ist ein kommunikativer Typ. Aber Fakt ist, dass er ab Juli bei La Coruna unter Vertrag steht. Und Jordi dann bei Arsenal.

Ein dritter Stammspieler, Danilo Soares, wird kaum zu halten sein.

Wir wissen, dass seine Qualität auch anderweitig Interesse geweckt hat. Wir sind in einem permanenten Austausch. Momentan gibt es weder eine Zu- noch eine Absage.

Sollte Soares den VfL verlassen, gäbe es hinten links eine Lücke. Ist Anthony Jung von Bröndby Kopenhagen, den Sie im Winter im Visier hatten, noch ein Thema?

An Spekulationen beteilige ich mich nie. Derzeit haben wir auf der Position des Linksverteidigers mit Moritz Römling und Stelios Kokovas zwei Talente unter Vertrag. Unser eigener Nachwuchs spielte bei uns schon immer eine große Rolle, gleichzeitig beobachten wir sehr genau den Markt. Auch vor Corona haben wir kaum Ablösesummen für neue Spieler bezahlt.