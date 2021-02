Sieg gegen Braunschweig: VfL Bochum zieht mit Spitzenreiter HSV gleich

Bochum. Bochum bleibt weiter ein heißer Kandidat auf den Aufstieg in die Bundesliga. Durch den 2:0-Sieg gegen Braunschweig festigt der VfL Rang zwei.

Der VfL Bochum hat Aufstiegsplatz zwei in der 2. Liga souverän verteidigt. Das Team von Trainer Thomas Reis gewann sein Heimspiel zum Abschluss der Winterwoche verdient mit 2:0 (2:0) gegen den Vorletzten Eintracht Braunschweig. Die Verteidiger Armel Bella-Kotchap und Danilo Soares erzielten die Treffer. Bochum ist damit punktgleich mit Spitzenreiter Hamburger SV und Verfolger Holstein Kiel.

VfL-Trainer Reis setzte auf die gleiche Startelf wie beim 2:1-Sieg in Osnabrück. Noch nicht in den Kader schaffte es Danny Blum, der dann wohl am Freitag in Aue wieder eine Option sein dürfte. Dafür rückte Tarsis Bonga nach langer Verletzungspause ins Aufgebot.

Bochum-Talent Bella-Kotchap mit seinem ersten Zweitligator

Der VfL begann konzentriert und engagiert, schon nach 19 Sekunden hatte Simon Zoller die erste Chance. Bochum setzte dann eine Serie fort: Beide Treffer in Osnabrück fielen nach Ecken, und nach gut sieben Minuten zirkelte Robert Zulj den Ball von der linken Ecke mit rechts scharf ins Zentrum. Armel Bella-Kotchap, der in den vergangenen Wochen mehrmals an seinem ersten Treffer geschnuppert hatte, rauschte in den Fünfmeterraum und köpfte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Es war der erste Zweitliga-Treffer für den 19-jährigen Innenverteidiger im 31. Einsatz, davon zuletzt 15 in Folge von Beginn an. Sein letztes Tor hatte Bella-Kotchap im November 2018 erzielt, für die A-Junioren.

Bochum ließ nach 15 Minuten nach, gönnte sich zu viele Fehler, war nicht konsequent am Mann - und lud die Gäste gleich zweimal zum Ausgleich ein. Manuel Riemann stand jeweils im Mittelpunkt. Zunächst erwischte Stürmer Zoller Braunschweigs Marcel Bär fast an der Torauslinie, aber noch im Strafraum am Fuß. Im eigenen Strafraum, wohlgemerkt. Elfmeter. Manuel Riemann blieb in der Kälte des Wintertages ganz cool, tauchte im richtigen Moment ins Eck ab – und hielt den schwachen Flachschuss von Braunschweigs Neuzugang Dong Won Ji fest. Damit untermauerte Riemann erneut seine Ausnahmestellung beim Parieren von Elfmetern.

VfL Bochum: Kapitän Losilla verlängert seinen Vertrag

Nur zwei Minuten später aber missriet dem VfL-Keeper ein Pass aus dem eigenen Strafraum heraus. Bär hatte am linken Strafraumrand das leere Tor vor sich, schlenzte den Ball aber auf das Tornetz.

Bochum dagegen schlug prompt eiskalt zu, glänzte mit einem Klasse-Spielzug zum 2:0. Am Ende bediente Zulj mit einem feinen Steckpass durch die Beine des Braunschweigers Linksverteidiger Danilo Soares, der geradezu tänzerisch den Ball mitnahm und trocken vollendete. Zweites Saisontor für den Brasilianer am Tag der Verteidiger, 2:0 für den VfL (31.).

Und der VfL legte nach, attackierte wieder energischer. Zuljs artistische Direktabnahme zischte neben das Tor, ebenso wie der Schuss von Kapitän Anthony Losilla, der seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat.

VfL Bochum: Die Defensive steht sicher

Nach dem Wechsel blieb das Reis-Team auf dem angesichts dieser klirrenden Winterwoche gut präparierten Rasen am Drücker. Losilla legte per Hacke auf, Zuljs Direktabnahme flog aber neben den Kasten von Eintrachts Keeper Jasmin Fejzic. Erneut scheiterte der wieder einmal äußerst auffällige Spielmacher, der mit zig maßgeschneiderten Pässen in die Tiefe glänzte, dann an Fejzic, nachdem ihn der gut aufgelegte Herbert Bockhorn nach Ballgewinn und Tempodribbling stark bedient hatte (53.). Auch einen Kopfball von Bockhorn parierte Fejzic (55.), und Zuljs Schuss nach starkem Solo knallte an den Pfosten (71.).

Braunschweig wehrte sich zwar und mühte sich, fand aber gegen die meist sichere VfL-Defensive kaum ein Mittel, kam zu keiner echten Chance im zweiten Durchgang. Bochum hatte die Partie fest im Griff, war gefährlicher, spielstärker und dem 3:0 deutlich näher als Braunschweig dem Anschluss – und hat den Aufstieg weiter fest im Blick.