VfL Bochum: Sky-Experte Didi Hamann zofft sich wegen Grifo-Foul mit Schiedsrichter-Sprecher

Freiburg. Der VfL Bochum fühlt sich nach dem 1:2 in Freiburg verschaukelt. Grund ist ein Foul von Grifo. Sky-Experte Didi Hamann platzt deshalb der Kragen.

Die Aufregung war groß im Lager des VfL Bochum. Mit 1:2 (1:2) verlor der Revierklub sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg - auch aufgrund einer offensichtlichen Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Freiburgs Vincenzo Grifo grätschte VfL-Profi Cristian Gamboa in der ersten Halbzeit weg und traf den Bochumer mit offener Sohle am Knöchel. Der italienische Nationalspieler, der später auch noch den Siegtreffer erzielte, sah nur die Gelbe Karte. Die Bochumer hatten fest mit einem Platzverweis gerechnet.

"Ich bin froh, dass Cristian Gamboa sich nicht schwerer verletzt hat, aber das ist einfach eine klare Rote Karte in meinen Augen und natürlich eine ganz entscheidende Situation. Ich bin keiner, der Fehler bei den anderen sucht. Aber heute habe ich einen Riesenhals", polterte VfL-Trainer Thomas Letsch nach dem Spiel.

Sky-Experte Didi Hamann geht auf Schiri-Sprecher los: "Der hat doch keine Basketball-Stiefel an"

Die Szene sorgte für mächtig Zündstoff. Auch im Studio des übertragenden Senders Sky erhitzte das Grifo-Foul die Gemüter. Sky-Experte Didi Hamann zoffte sich deshalb live im TV mit Schiedsrichter-Sprecher Alex Feuerhardt. Weil dieser die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Reichel verteidigte, platzte dem früheren Nationalspieler der Kragen. Laut Feuerhardt hätten die Bilder gezeigt, dass Grifo den Schuh und nicht den Knöchel Gamboas getroffen habe. „Der hat doch keine Basketball-Stiefel an. Er trifft voll den Knöchel und hat großes Glück, dass er ihn nicht bricht. Erzähl mir doch nichts vom Treffer-Bild, Alex. Das ist eine Rote Karte", schimpfte Hamann.

Feuerhardt, der im Sky-Studio als Experte zugeschaltet wurde, blieb jedoch bei seiner Meinung und erklärte nach einem kurzen Moment der Stille: "Er trifft aus meiner Sicht die Schuh-Seite und nicht den Knöchel. Da haben wir offenbar eine Diskrepanz in der Wahrnehmung. Gelb ist akzeptabel."

Das brachte Hamann weiter in Rage. Der Ton des TV-Experten wurde nach erneuter Ansicht der TV-Bilder rauer: "Woher weiß du denn, bis wohin der Schuh geht? Das siehst du doch gar nicht. Der trifft ihn am Knöchel. Wo ist denn da der Schuh? Muss sich erst jemand den Knöchel brechen oder sich die Bänder reißen? Also wenn das keine Rote Karte ist, dann können wir aufhören. Gamboa hat großes Glück, dass er sich nicht verletzt. Für mich ist Rot da alternativlos.“

Sky-Experte Didi Hamann holt zum Rundumschlag aus

Hamann ließ sich auch von Moderator Michael Leopold nicht bremsen und holte zum Rundumschlag gegen die Schiedsrichter aus: "Ihr dreht es euch so, wie ihr es braucht. Und am Ende der Saison kommt wieder die DFB-Statistik und dann heißt es, einmal wurde falsch entschieden. Das waren dieses Jahr schon zehn Situationen, in denen ihr falsch entschieden habt."

