VfL Bochum: Sonderlob für Dominique Heintz - "es war fantastisch"

Berlin. Bei Union Berlin holt der VfL Bochum einen wichtigen Bonuspunkt im Abstiegskampf. Ausgerechnet Union-Leihspieler Dominique Heintz überzeugt.

Dominique Heintz ist der Mann für alle Fälle in dieser Saison beim VfL Bochum. Dreimal sprang der gelernte Innenverteidiger bereits als Linksverteidiger ein für Danilo Soares in den letzten vier Partien. Beim so überraschenden wie verdienten 1:1 (0:1) des VfL Bochum bei Union Berlin musste er nach knapp einer Viertelstunde auf seiner Stammposition ran.