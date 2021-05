VfL Bochum - Stimmen zum Aufstieg: "Bierchen wird aufploppen"

Bochum. Der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga. Simon Zoller freut sich auf die Aufstiegsparty mit dem "einen oder anderen Bierchen".

Der VfL Bochum ist nach dem 3:1-Sieg über den SV Sandhausen am Ziel seiner Träume. Als Meister der 2. Bundesliga steigt der Ruhrpott-Klub wieder ins Oberhaus auf. Die Emotionen kannten nach Abpfiff am Sonntagnachmittag keine Grenzen mehr. Die Profis lagen sich in den Armen, Aufstiegstrainer Thomas Reis wurde mit Bier "geduscht" und genoss es sichtlich.

Nach Schlusspfiff freute sich auch VfL-Legende Ata Lameck am Sky-Mikrofon. „Wir haben es so richtig verdient aufzusteigen“, sagte der 71-Jährige, der als Aktiver in 568 Pflichtspielen für die Bochumer spielte. „Ich selbst bin zwar nie aufgestiegen, aber ich kann sagen, dass diese zehn Jahre in der Zweiten Liga eine Qual waren.“ Und Lameck kündigt an: „Jetzt wollen wir auch ein bisschen länger oben bleiben.“

VfL-Torjäger Simon Zoller: „In der Corona-Pause ist etwas entstanden“

Mittelstürmer Simon Zoller war „überglücklich“ nachdem der Aufstieg endlich perfekt war. „Man merkt, dass eine große Anspannung abfällt“, sagte er. „Es war eine wirklich außergewöhnliche Saison mit vielen Regeln und Hotelaufenthalten. Wir waren sehr diszipliniert und haben den Aufstieg verdient.“

Mit 15 Saisontoren war Zoller bester Torschütze des Zweitligameisters. Und er betont: „Ich bin richtig stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein.“ Er beschreibt, dass in der ersten Corona-Pause im Frühjahr 2020 unter Trainer Thomas Reis „etwas entstanden“ sei. Zoller: „Und das haben wir beibehalten, denn wir haben große Charaktere in dieser Mannschaft.“

VfL Bochum vor Aufstiegsparty: „Das eine oder andere Bierchen aufploppen“

So auch Kapitän Anthony Losilla, der im Alter von 35 Jahren nun erstmals in der Bundesliga spielen darf. „Ich habe sehr lange darauf gewartet“, sagte der Mittelfeldmann, der zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Bochumer getroffen hat. „Aber jetzt habe ich es geschafft – und das mit meinem Verein, dem VfL Bochum. Ich bin einfach super stolz.“

Am Abend steht für die Bochumer nun eine Aufstiegsparty an. Simon Zoller kündigte bereits an, dass die Mannschaft „das eine oder andere Bierchen aufploppen“ wird. „Das haben wir uns verdient sagte er.“ Top-Scorer Robert Zulj antwortete darauf mit einem Augenzwinkern: „Heute gibt es ein bisschen Wasser, eine Cola light – und dann geht es früh ins Bett.“ (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum