VfL Bochum: Stürmer Simon Zoller nach Kreuzbandriss operiert

Bochum. Der VfL Bochum wird lange auf seinen Stürmer Simon Zoller verzichten müssen. Am Montag wurde der verletzte Aufstiegsheld operiert.

Stürmer Simon Zoller vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum ist nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Das teilte der Aufsteiger am Montag bei Twitter mit. Der 30-Jährige hatte sich die schwere Verletzung im Training zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Noch etwas platt, aber @SiZolli konnte uns schon ein Foto rüberschicken OP heute gut verlaufen!alt die Ohren steif, Zolli! Sehen uns ganz bald wieder! pic.twitter.com/kfqjVnCG7f — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 27, 2021

Der Ausfall wiegt schwer. In der vergangenen Spielzeit gehörte Zoller zu den Garanten für den Bundesliga-Aufstieg. In 32 Spielen gelangen ihm 15 Tore und zehn Vorlagen. Darüber hinaus gilt der ehemalige Kölner als wichtige Führungspersönlichkeit im Team von Trainer Thomas Reis. Ohne Zoller, der an allen bisherigen vier Toren beteiligt war, fehlt Bochum die Durchschlagskraft. "Zoller fehlt uns brutal", hatte sein Trainer betont.

Zoller hatte die Operation am Sonntag angekündigt. Gegenüber dem Streamingdienst Dazn erklärte er: „Dann werde ich ein paar Tage an Krücken gehen und dann starte ich in die Reha." (fs)

