VfL Bochum testet gegen BVB, Schalke, Köln und Eindhoven

Am Samstag steht für (v.l.) Anthony Losilla, Maxim Leitsch, Tarsis Bonga, Robert Zulj und Moritz Römling der erste Test an. Gegner ist der KFC Uerdingen.

Bochum. Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum ist komplett. Den letzten freien Termin bekam der niederländische Top-Club PSV Eindhoven.

Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum für die kommende Zweitligasaison war ohnehin schon ambitioniert. Es wird Tests gegen Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und den 1. FC Köln geben. Nun steht ein weiterer sehr ambitionierter Testspielgegner fest. Der Verein meldet, dass der Sommerfahrplan nun finalisiert sei.

Der letzte noch ausstehende Termin sei durch einen Test beim niederländischen Top-Club PSV Eindhoven belegt worden, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Am 3. September wird die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis beim Europa-League-Starter der kommenden Saison antreten. Anstoß in Eindhoven ist um 16:00 Uhr.

VfL Bochum: Anstoßzeiten haben sich verschoben

Zudem haben sich einige Anstoßzeiten bei den bereits feststehenden Tests verschoben. Die Partie beim 1. FC Köln am 18. August, bei der eine Spieldauer von 3 x 45 Minuten vereinbart worden ist, wird nun ebenfalls um 16 Uhr angepfiffen. Zudem ist die Partie bei Borussia Dortmund (28. August) um eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden, auf 18 Uhr.

Um den Fans während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen – kein öffentliches Training, kein Besuch der Testspiele – dennoch den bestmöglichen Service zu bieten, wird der VfL einige Testspiele live streamen, darunter auch die Partie am Samstag gegen den KFC Uerdingen. Anstoß auf dem Leichtathletikplatz am Stadion soll um 15 Uhr sein.